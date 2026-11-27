Luego de la decisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires de organizar un homenaje a Mario Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo asesinado y desaparecido por la dictadura argentina en 1976, desde el gobierno de Javier Milei y desde otros sectores llovieron las presiones para suspenderlo. Las presiones hicieron efecto y el homenaje fue anulado. El Consejo de Redacción de Brecha decidió adherir a la siguiente declaración del colectivo editorial de la revista Crisis, emitida antes del anuncio de la suspensión.

La ultraderecha está desplegando por estas horas una ofensiva feroz contra un homenaje al militante revolucionario Mario Roberto Santucho organizado por agrupaciones estudiantiles y docentes universitarios en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo es impedir que recordemos a quienes se comprometieron con las luchas populares y cuyos cuerpos hoy continúan desaparecidos, como consecuencia del único terrorismo asesino que conoció nuestro país: el terrorismo de Estado.

No les basta con destruir la soberanía nacional para subordinar nuestro destino al imperio norteamericano con un servilismo que supera con creces al de la mismísima dictadura. No les basta con destruir los derechos sociales y políticos conquistados en décadas de luchas democráticas, comenzando por el elemental derecho a la protesta. También pretenden aniquilar los símbolos que dan consistencia ética a nuestros horizontes utópicos, haciendo uso de las mentiras y estigmatizaciones que los caracteriza. Ahora es Santucho, pero también son el Che y Rodolfo Walsh, son los 30 mil desaparecidos, como antes fue Evita, y mañana serán los que hoy luchan por una sociedad radicalmente distinta a la actual.

Atormentados por relaciones de fuerzas adversas, una porción de los sectores progresistas y de centro cederán a las presiones y serán presa de la extorsión autoritaria. Pero somos muchos los que no dejaremos que aniquilen la memoria de resistencia y dignidad, pues esa fuerza será nuestro recurso más preciado a la hora de encarar los desafíos que vienen. Que les quede claro: no vamos a introyectar en nuestras mentes y nuestros corazones el disciplinamiento que pretenden. Poco a poco, sin pausa pero sin prisa, en comunión con un malestar social que no deja de multiplicarse, volveremos a ejercer el derecho a la rebelión a la que tanto le temen.