Amistad necesaria

La huida del ultraderechista brasileño cuenta con un capítulo que involucra directamente al gobierno argentino por complicidad y facilitación, según denuncias en la Justicia y en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. El 28 de octubre, el dirigente del Partido Obrero e integrante del Frente de Izquierda y de Trabajadores Gabriel Solano denunció penalmente a Javier Milei acusándolo de utilizar recursos del Estado argentino para facilitar la operación. El mismo día, la diputada Marcela Pagano, una exaliada del gobierno, denunció la maniobra ante la Justicia federal de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y el diputado Esteban Paulón hizo lo propio en el juzgado de Daniel Rafecas en Buenos Aires. La denuncia de Pagano fue desestimada por el ...
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