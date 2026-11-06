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Cómo se gestó la fuga de Bolsonaro a través de Argentina

Amistad necesaria

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
6 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Apenas conocido el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro supo que su hora había llegado. En menos de 48 horas, emprendió la fuga hacia Estados Unidos, cobijado por Donald Trump y ayudado por los servicios de inteligencia de Javier Milei.

Captura de video que muestra al excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegando el miércoles 28 de octubre al Aeropuerto Ejecutivo de Miami, Estados Unidos. EFE, Antoni Belchi.

La huida del ultraderechista brasileño cuenta con un capítulo que involucra directamente al gobierno argentino por complicidad y facilitación, según denuncias en la Justicia y en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. El 28 de octubre, el dirigente del Partido Obrero e integrante del Frente de Izquierda y de Trabajadores Gabriel Solano denunció penalmente a Javier Milei acusándolo de utilizar recursos del Estado argentino para facilitar la operación. El mismo día, la diputada Marcela Pagano, una exaliada del gobierno, denunció la maniobra ante la Justicia federal de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y el diputado Esteban Paulón hizo lo propio en el juzgado de Daniel Rafecas en Buenos Aires. La denuncia de Pagano fue desestimada por el ...

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Publicado en: Edición 2137 Mundo
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