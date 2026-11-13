La pata empresarial de la dictadura

Gran número de personas, principalmente representantes de sindicatos y asociaciones de derechos humanos, acudieron a la primera jornada del proceso, el 22 de octubre, en la localidad de San Martín, pero los grandes periódicos y la televisión optaron por no informar. Lo mismo hicieron los medios alemanes. La fiscalía no acusa a Tasselkraut (85 años) por el asesinato de 14 activistas sindicales ni tampoco por la apropiación de tres niños. El caso se centra solo en dos hechos concretos producidos el mismo día, el 12 de agosto de 1977: la entrega del trabajador Héctor Ratto a los militares –que se lo llevaron de la fábrica, lo torturaron y lo mantuvieron cautivo durante un año y medio– y la facilitación de la dirección particular de Diego Núñez, otro activista sindical, secuestrado, ...
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