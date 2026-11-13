León y el cachorro

La de León XIV esta semana fue la tercera visita de un papa a Argentina. Como las dos anteriores, tuvo un profundo sentido político. El polaco Karol Wojtyla, convertido en Juan Pablo II, estuvo dos veces: la primera, entre el 11 y 12 de junio de 1982, tres días antes de la rendición argentina en la guerra de las Malvinas. En la segunda, entre el 6 y el 12 de abril de 1987, recorrió diez ciudades y se fue tres días antes de que estallara, un viernes santo, la rebelión militar carapintada encabezada por el coronel Aldo Rico para reclamar el cese de los juicios a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura. Esta tercera visita papal comenzó a gestarse en junio de 2025, cuando Javier Milei se entrevistó con León XIV en el Vaticano y fue el propio pontífice quien ...