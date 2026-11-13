 León y el cachorro - Semanario Brecha
Edición 2138 Suscriptores
El papa en Argentina

León y el cachorro

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
13 noviembre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Un cachetazo tras otro recibieron los funcionarios del gobierno de Javier Milei durante los cuatro días de visita papal a Argentina.

El papa León XIV durante la visita al Complejo Penitenciario Federal en Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto, el 11 de noviembre. AFP, Tiziana Fabi.

La de León XIV esta semana fue la tercera visita de un papa a Argentina. Como las dos anteriores, tuvo un profundo sentido político. El polaco Karol Wojtyla, convertido en Juan Pablo II, estuvo dos veces: la primera, entre el 11 y 12 de junio de 1982, tres días antes de la rendición argentina en la guerra de las Malvinas. En la segunda, entre el 6 y el 12 de abril de 1987, recorrió diez ciudades y se fue tres días antes de que estallara, un viernes santo, la rebelión militar carapintada encabezada por el coronel Aldo Rico para reclamar el cese de los juicios a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura. Esta tercera visita papal comenzó a gestarse en junio de 2025, cuando Javier Milei se entrevistó con León XIV en el Vaticano y fue el propio pontífice quien ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2138 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2138 Suscriptores
Juicio contra Mercedes-Benz Argentina por crímenes de lesa humanidad

La pata empresarial de la dictadura
Gaby Weber
Edición 2137 Suscriptores
Con el cura villero argentino Ignacio Blanco

«El papa se irá, y esto será siempre lucha y lucha»
Norman Flores
Edición 2137 Suscriptores
Cómo se gestó la fuga de Bolsonaro a través de Argentina

Amistad necesaria
Fabián Kovacic
Mundo
Con la periodista y activista argentina Marta Dillon

La fiesta de lxs descartadxs
Lucía Naser
Edición 2134
Con Myriam Bregman, diputada por el Partido de los Trabajadores Socialistas de Argentina

La rusa contra la tristeza
Mario Santucho