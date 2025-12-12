Adolescencia tardía - Semanario Brecha
25 años del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil

Adolescencia tardía

Salvador Neves
12 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 10 min

La conmemoración del cuarto de siglo del comité que debería liderar el combate contra el trabajo infantil tuvo un sabor agridulce. En el encuentro parecía sobrar entusiasmo para enfrentar el problema, pero el balance de los años cumplidos no fue precisamente estimulante.

Encuentro por los 25 años del CETI, en el Centro Cultural y Deportivo Ángel Ugarte. Salvador Neves.

Los uruguayos han hecho algunas cosas de las que cabe estar orgulloso. La laboralista Ana Santesteban contó una de ellas el lunes pasado, durante un encuentro ocurrido en el centro cultural que ahora aloja la antigua estación ferroviaria de Minas.
En 1999, la abogada integraba la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la 87.a conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Había un par de motivos que hacían especialmente importante esa reunión. Por un lado, allí se daría forma al convenio 182, que definió las peores formas de trabajo infantil. Por otro, sería la primera vez en la historia que participaría de ella un presidente de Estados Unidos: Bill Clinton.
«Siempre me gusta destacar que Uruguay tuvo una participación muy activa en la redacción ...

Publicado en: Edición 2090 Uruguay
