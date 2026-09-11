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El movimiento estudiantil lidera la concientización tras el intento de femicidio en Udelar

Aisladas nunca

Abril Mederos
11 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

La conmoción que generó el intento de femicidio de una estudiante en la Facultad de Medicina obligó a la Universidad de la República a rediscutir sus políticas de género y fortalecer su presencia en las mallas curriculares. Pero las mayores acciones de visibilización, formación y acompañamiento vinieron de las y los estudiantes organizados, que por primera vez en la historia ocuparon facultades por razones de violencia de género.

Movilización de estudiantes de la Facultad de Medicina tras el intento de femicidio de una estudiante ocurrido en las instalaciones de la institución, el 8 de setiembre. Diego Vila.

«No fue un “ataque”, fue un intento de femicidio», dice uno de los carteles que cubren la fachada de la Facultad de Medicina desde hace más de una semana. Alude a cómo definió el caso ocurrido en esa casa de estudios el decano Arturo Briva un día después del hecho. Tampoco se le perdonó la torpeza al presidente Yamandú Orsi, que calificó el episodio como un «caso aislado», aunque habría de aclarar, después, que sabe que la violencia de género es una problemática social «estructural» y que lo aislado es que haya habido un intento de femicidio dentro de una institución educativa. A este desatino discursivo lo compensaron las masivas movilizaciones, ocupaciones y otras acciones de la militancia estudiantil –a las que se sumaron los gremios docentes y de funcionarios–, que parecieron term...

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Publicado en: Edición 2129 Uruguay
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