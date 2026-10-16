 Algunos callos - Semanario Brecha
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Los reparos a la ley de competitividad y reducción del costo de vida

Algunos callos

Luciano Costabel
16 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

La ley que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas fue respaldada en el Senado y ahora es analizada en la Cámara Baja. Con el visto bueno de la mayoría del sistema político y de los think tanks económicos de corte liberal, el paquete de reformas que propone desburocratizar trámites para el comercio, ampliar el régimen de importaciones y modificar el sistema financiero –entre otros tantos cambios– se encamina a ser aprobado en general. Aun cuando algunas cámaras empresariales y sindicatos auguran efectos adversos y se flexibilizan aspectos vinculados al ambiente.

El ministro Gabriel Oddone en Malvín, en el Día del Comité de Base, el 25 de agosto. Magdalena Gutiérrez.

«Más empleo, más inversión, reducción de precios y menos burocracia.» Líneas más, líneas menos, esa fue la defensa que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ensayó ante los legisladores hace un mes, cuando el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. En esa oportunidad, al igual que había ocurrido antes en la comisión homóloga del Senado, Oddone y sus asesores dedicaron su presentación a realizar un detallado recorrido por los 239 artículos que componen la propuesta. Resultaba necesario. No solo porque en su aprobación el equipo económico se juega buena parte de su agenda promercado y, con ella, la expectativa de lograr un mayor crecimiento en el mediano plazo –algo que, hasta el moment...

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Publicado en: Edición 2134 Uruguay
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