Algunos callos

«Más empleo, más inversión, reducción de precios y menos burocracia.» Líneas más, líneas menos, esa fue la defensa que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ensayó ante los legisladores hace un mes, cuando el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. En esa oportunidad, al igual que había ocurrido antes en la comisión homóloga del Senado, Oddone y sus asesores dedicaron su presentación a realizar un detallado recorrido por los 239 artículos que componen la propuesta. Resultaba necesario. No solo porque en su aprobación el equipo económico se juega buena parte de su agenda promercado y, con ella, la expectativa de lograr un mayor crecimiento en el mediano plazo –algo que, hasta el moment...
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