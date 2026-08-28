Una seguidilla de disparos dejó a Nadia Beller al borde de la muerte, el lunes 17 de agosto en Bolivia. Después de una intervención quirúrgica que le salvó la vida, la abogada quedó internada en una clínica de Santa Cruz de la Sierra. «Estoy segura de que fue Fernando Cerimedo quien envió a los asesinos. Y temo que venga aquí a terminar lo que empezó», dijo desde su cama de hospital a los canales de televisión argentinos Crónica TV y C5N. Beller afirma estar embarazada de cuatro meses y teme por su vida y la de su futuro hijo concebido con Cerimedo. La mujer de 33 años sabe mucho sobre los negocios del operador en Bolivia, Argentina y en otros países de la región. «El presidente Rodrigo Paz no gobierna Bolivia. Gobierna Cerimedo», dijo, una declaración confirmada por el vicepresidente...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate