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La caída de Fernando Cerimedo, operador de las nuevas derechas latinoamericanas

Esa trama

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
28 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

El intento de femicidio de su pareja, la abogada boliviana Nadia Beller, precipitó la caída del operador político argentino Fernando Cerimedo y dejó al descubierto la violencia y la corrupción del entramado montado en el entorno de la extrema derecha regional dirigida desde Estados Unidos.

↑ Agentes de la Policía boliviana trasladan al argentino Fernando Cerimedo, asesor cercano del presidente Rodrigo Paz, desde el Palacio de Justicia hasta la prisión de Palmasola, en Santa Cruz, Bolivia, el 21 de agosto. AFP, Rodrigo Urzagasti

Una seguidilla de disparos dejó a Nadia Beller al borde de la muerte, el lunes 17 de agosto en Bolivia. Después de una intervención quirúrgica que le salvó la vida, la abogada quedó internada en una clínica de Santa Cruz de la Sierra. «Estoy segura de que fue Fernando Cerimedo quien envió a los asesinos. Y temo que venga aquí a terminar lo que empezó», dijo desde su cama de hospital a los canales de televisión argentinos Crónica TV y C5N. Beller afirma estar embarazada de cuatro meses y teme por su vida y la de su futuro hijo concebido con Cerimedo. La mujer de 33 años sabe mucho sobre los negocios del operador en Bolivia, Argentina y en otros países de la región. «El presidente Rodrigo Paz no gobierna Bolivia. Gobierna Cerimedo», dijo, una declaración confirmada por el vicepresidente...

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Publicado en: Edición 2127 Mundo
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