 Astérix en Piriápolis - Semanario Brecha
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Centenario de René Goscinny

Astérix en Piriápolis

María José Santacreu
4 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 12 min

De los grandes títulos de la historieta franco-belga, sin dudas es Astérix el que ha resistido mejor el pasaje del tiempo. Su guionista, René Goscinny, creó a los irreductibles galos junto con el dibujante Albert Uderzo, en 1959. La corta vida de Goscinny está llena de giros y sorpresas, entre las que se encuentra el haber pasado los veranos de su infancia en esta tierra oriental.

René Goscinny en junio de 1974. AFP, Jean-Pierre Couderc.

Una foto de 1931 así lo atestigua: el pequeño René, de 4 años, posa con traje de baño de torso cubierto junto a su madre y su hermano, a la orilla del mar en la playa de los Argentinos de Piriápolis. Atrás, el cerro San Antonio y, sobre una rambla de todavía muy pocas construcciones, la inconfundible silueta del Hotel Colón, por entonces todavía llamado Brisas del Mar. Seis años más tarde la escena se repite, aunque con variaciones. Esta vez en la foto René aparece flanqueado por su padre Stanislas y su madre Anna. No están en traje de baño: los adultos llevan sombreros y visten ropas ligeras y claras, a diferencia de René, que lleva un trajecito oscuro de pantalones cortos. Nuevamente están en una playa, pero esta vez no se la ve, aunque, para quienes conocemos el escenario, la costa se h...

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Publicado en: Cultura Edición 2128
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