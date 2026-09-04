Astérix en Piriápolis

Una foto de 1931 así lo atestigua: el pequeño René, de 4 años, posa con traje de baño de torso cubierto junto a su madre y su hermano, a la orilla del mar en la playa de los Argentinos de Piriápolis. Atrás, el cerro San Antonio y, sobre una rambla de todavía muy pocas construcciones, la inconfundible silueta del Hotel Colón, por entonces todavía llamado Brisas del Mar. Seis años más tarde la escena se repite, aunque con variaciones. Esta vez en la foto René aparece flanqueado por su padre Stanislas y su madre Anna. No están en traje de baño: los adultos llevan sombreros y visten ropas ligeras y claras, a diferencia de René, que lleva un trajecito oscuro de pantalones cortos. Nuevamente están en una playa, pero esta vez no se la ve, aunque, para quienes conocemos el escenario, la costa se h...