Hay cosas que no nos deberíamos hacer a nosotros mismos. Algunas no podemos hacerlas aunque queramos. Por más que quieras y te empeñes, no podés aguantar la respiración voluntariamente, ni te podés hacer cosquillas ni tocarte el codo con la lengua ni depilarte la espalda ni estornudar con los ojos abiertos, no podés engañarte ni darte un susto vos mismo. Si jugando al fútbol te da un calambre en la pantorrilla, vos mismo no te podés sostener el pie. Y, en caso que te atragantes, tampoco podés practicarte la maniobra de Heimlich.

Hasta Akira Horiuchi, nadie se había autoexplorado el intestino grueso. Este osado médico japonés obtuvo recientemente el insólito premio Ig Nobel por su obra: “Lecciones aprendidas de la autocolonoscopia”.

Como quien se hace un autorretrato o un autoexamen m...