Belicismo con esteroides
Edición 2087
Lanza del Sur, la nueva operación de Estados Unidos

Belicismo con esteroides

Carlos Fazio desde México 
21 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 7 min

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el reforzamiento de las operaciones armadas en los mares de la región, supuestamente dirigidas contra el narcotráfico. La ofensiva de Washington en América Latina parece estar en sus comienzos, ayudada ahora por un contexto regional que la facilita.

Un helicóptero MH-60R Sea Hawk, perteneciente al Escuadrón de Ataque Marítimo de Helicópteros de la Armada de Estados Unidos, despega durante una patrulla de interdicción marítima de rutina en el mar Caribe. Armada de Estados Unidos, Ryan Williams.

La semana pasada, altos mandos castrenses de Estados Unidos le presentaron a Donald Trump planes actualizados para atacar militarmente a Venezuela. Fuentes de la administración anunciaron ese día que el presidente había abordado alternativas operativas, incluida una intervención terrestre, en una reunión mantenida con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Dijeron que la «comunidad de inteligencia» –cabe deducir, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA)– había contribuido con «información clave» para el diseño de las posibles acciones, que según justifica Washington están destinadas a «combatir el narcotráfico». Hasta ahora, Trump todavía no ha tomado una de...

Edición 2087 Mundo
