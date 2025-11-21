Belicismo con esteroides

La semana pasada, altos mandos castrenses de Estados Unidos le presentaron a Donald Trump planes actualizados para atacar militarmente a Venezuela. Fuentes de la administración anunciaron ese día que el presidente había abordado alternativas operativas, incluida una intervención terrestre, en una reunión mantenida con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Dijeron que la «comunidad de inteligencia» –cabe deducir, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA)– había contribuido con «información clave» para el diseño de las posibles acciones, que según justifica Washington están destinadas a «combatir el narcotráfico». Hasta ahora, Trump todavía no ha tomado una de...
