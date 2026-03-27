Contrapeso - Semanario Brecha
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Uruguay asumió la presidencia de la CELAC

Contrapeso

Sofía Kortysz Vaz
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

La décima cumbre del mecanismo regional se desarrolló en Colombia con una escasa participación de mandatarios de América Latina y el Caribe. Destacó más, por lo discursivo, el Foro de Alto Nivel Celac-África.

Los presidentes de Brasil y de Uruguay, Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orsi, respectivamente, durante el encuentro de los países de la Celac y el Foro de Alto Nivel Celac–África, en Bogotá, Colombia, el 21 de marzo. EFE, Presidencia de Colombia.

El sábado pasado se desarrolló la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la confirmación de la menguada participación de mandatarios. De los 33 convocados, solo estuvieron el anfitrión, Gustavo Petro; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday; el de Guyana, Mark Phillips, y el presidente uruguayo Yamandú Orsi, a quien Colombia le pasó la presidencia pro tempore del mecanismo regional. Dado que la jornada coincidía con el Foro de Alto Nivel Celac-África, también estuvo el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye. Lula y Petro fueron quienes más se extendieron, no solo en cantidad de minutos, sino en los temas abarcados. Lula recordó ante las delegaciones de ambos continentes que eran pa...

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Publicado en: Edición 2105 Mundo
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