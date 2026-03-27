Contrapeso

El sábado pasado se desarrolló la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la confirmación de la menguada participación de mandatarios. De los 33 convocados, solo estuvieron el anfitrión, Gustavo Petro; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday; el de Guyana, Mark Phillips, y el presidente uruguayo Yamandú Orsi, a quien Colombia le pasó la presidencia pro tempore del mecanismo regional. Dado que la jornada coincidía con el Foro de Alto Nivel Celac-África, también estuvo el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye. Lula y Petro fueron quienes más se extendieron, no solo en cantidad de minutos, sino en los temas abarcados. Lula recordó ante las delegaciones de ambos continentes que eran pa...
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