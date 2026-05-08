«Si hay que regresar a la represión se va a hacer» - Semanario Brecha
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Hondurasgate, un escándalo que apenas comienza

«Si hay que regresar a la represión se va a hacer»

Roberto García Ferreira
8 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

La difusión de audios y mensajes de altos funcionarios hondureños ha puesto al descubierto un vasto entramado internacional que maneja fortunas y parece dispuesto a emplearse a fondo contra cualquier expresión cercana a la izquierda, contemplando, incluso, volver a «matar a la gente».

Manifestación frente al tribunal federal de Manhattan tras el veredicto de culpabilidad por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el 8 de marzo de 2024, en Nueva York. AFP, Kena Betancur.

Días atrás, el portal de noticias alternativo Canal Red América Latina comenzó a difundir una serie de 37 audios con las voces de funcionarios hondureños. Entre ellos aparecen el actual presidente Nasry Asfura; la vice María Antonieta Mejía; Tomás Zambrano, presidente del Congreso; Cossette López Osorio, representante del partido ganador en las elecciones de 2025 en el Consejo Nacional Electoral (CNE); Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el protagonista central de la trama es el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), indultado en noviembre, justo antes de las elecciones hondureñas, por el presidente de Estados Unidos Donald Trump. JOH cumplía allí una pena de 45 años tras ser extraditado y juzgado –al igual que su hermano «Tony...

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Publicado en: Edición 2111 Mundo
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