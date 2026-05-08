«Si hay que regresar a la represión se va a hacer»

Días atrás, el portal de noticias alternativo Canal Red América Latina comenzó a difundir una serie de 37 audios con las voces de funcionarios hondureños. Entre ellos aparecen el actual presidente Nasry Asfura; la vice María Antonieta Mejía; Tomás Zambrano, presidente del Congreso; Cossette López Osorio, representante del partido ganador en las elecciones de 2025 en el Consejo Nacional Electoral (CNE); Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el protagonista central de la trama es el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), indultado en noviembre, justo antes de las elecciones hondureñas, por el presidente de Estados Unidos Donald Trump. JOH cumplía allí una pena de 45 años tras ser extraditado y juzgado –al igual que su hermano «Tony...
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