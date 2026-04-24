Bienvenidos al espanto

Palantir tuvo la amabilidad de resumir su espantosa ideología en 22 puntos. Me he tomado la libertad de comentar cada uno de ellos. He aquí mi interpretación de los 22, uno por uno, manteniendo la numeración original y con mis respuestas en cursiva.

1. Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su auge. La élite de ingenieros de Silicon Valley tiene la obligación de participar en la defensa de la nación.

1. Silicon Valley tiene una deuda inconmensurable con la clase dominante que rescató a los banqueros criminales que arruinaron el sustento de la mayoría de los estadounidenses. La élite de ingenieros de Silicon Valley defenderá a esa clase dominante hasta la muerte (¡literalmente!), en nombre de la mayoría de los estadounidenses, a quienes tratan con desprecio –es decir, como ganado que ha perdido su valor de mercado.

2. Debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones. ¿Es el iPhone nuestro mayor logro creativo, si no el mayor de nuestra civilización? El dispositivo ha cambiado nuestras vidas, pero ahora también puede estar limitando y restringiendo nuestro sentido de lo posible.

2. Palantir tiene el ojo puesto en la Apple Store, salivando ante la perspectiva de crear su propio feudo tecnofeudal. Es hora de sustituir el iPhone por otro dispositivo que disuelva lo que queda de la privacidad de las personas.

3. El correo electrónico gratuito no es suficiente. La decadencia de una cultura o civilización, y de hecho de su clase dirigente, solo será perdonada si esa cultura es capaz de proporcionar crecimiento económico y seguridad a la población.

3. Palantir no regalará nada. Solo le importa su propio crecimiento, que persigue sembrando el miedo para poder vender una falsa sensación de seguridad.

4. Se han puesto de manifiesto los límites del poder blando, de la mera retórica grandilocuente. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para imponerse requiere algo más que un llamamiento moral. Requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se basará en el software.

4. ¡Gloria a la fuerza bruta! La ética es para los incautos. Occidente necesita más del software asesino de Palantir.

5. La cuestión no es si se fabricarán armas de IA [inteligencia artificial], sino quién las fabricará y con qué propósito. Nuestros adversarios no se detendrán a enzarzarse en debates teatrales sobre las ventajas de desarrollar tecnologías con aplicaciones críticas para la seguridad militar y nacional. Seguirán adelante.

5. Llegan los robots asesinos impulsados por la IA. La tarea consiste en obtener enormes beneficios construyendo primero robots asesinos y haciendo preguntas después. Para poder hacerlo, Palantir hará lo que sea necesario para evitar a toda costa cualquier tratado internacional que limite los robots asesinos impulsados por la IA.

6. El servicio nacional debería ser un deber universal. Como sociedad, deberíamos considerar seriamente la posibilidad de alejarnos de un Ejército compuesto exclusivamente por voluntarios y solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el coste.

6. Todo pobre diablo (que carezca de los contactos necesarios para evitar ser arrojado a las trincheras con drones asesinos apuntándole desde el cielo) debe ser reclutado en el Ejército. Olvídate de pagar un sueldo a los soldados. Todos los pagos deben dirigirse a Palantir, donde nuestra propia gente prestará su «servicio nacional», dejando que mueran los que no son accionistas.

7. Si un marine estadounidense pide un rifle mejor, deberíamos fabricarlo; y lo mismo ocurre con el software. Como país, deberíamos ser capaces de mantener un debate sobre la idoneidad de la acción militar en el extranjero sin vacilar en nuestro compromiso con aquellos a quienes hemos pedido que se pongan en peligro.

7. Palantir trabaja horas extras para equipar a los marines estadounidenses con robots asesinos que les quitan cualquier resto de juicio ético que les quede en el campo de batalla. La sociedad estadounidense debe quedar totalmente incapacitada para cualquier debate que restrinja la capacidad de Palantir de conseguir que el Ejército estadounidense elimine cualquier oportunidad restante de rechazar la elección de objetivos por parte de su software.

8. Los funcionarios públicos no tienen por qué ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que remunerara a sus empleados de la misma forma que el gobierno federal remunera a los funcionarios públicos tendría dificultades para sobrevivir.

8. Palantir deplora el hecho de que el sector público aún no esté totalmente desprovisto de conciencia. Los funcionarios públicos deben ser despedidos en masa, excepto unos pocos aprobados por Palantir, que recibirán enormes salarios, pagados por los contribuyentes.

9. Deberíamos mostrar mucha más indulgencia hacia quienes se han sometido a la vida pública. La erradicación de cualquier espacio para el perdón –el abandono de toda tolerancia hacia las complejidades y contradicciones de la psique humana– puede dejarnos con un elenco de personajes al mando de los que acabaremos arrepintiéndonos.

9. Palantir cree que Donald Trump debe ser beatificado por dedicarse al servicio público. No perdonar todo a gente como Trump pone en peligro nuestra alma, por no mencionar que aumenta la posibilidad de que haya funcionarios que restrinjan el malvado proyecto de Palantir.

10. La psicologización de la política moderna nos está desviando del camino. Aquellos que miran a la arena política para alimentar su alma y su sentido del yo, que dependen en exceso de que su vida interior encuentre expresión en personas a las que quizá nunca conozcan, se quedarán decepcionados.

10. La política debe ser como la IA, desprovista de cualquier cosa que pueda confundirse con la empatía humana. ¡Aquellos que recurren a la arena política para alimentar su alma y su sentido de identidad deben ser enviados al gulag de inmediato!

11. Nuestra sociedad se ha vuelto demasiado impaciente por acelerar y a menudo se regocija ante la desaparición de sus enemigos. La derrota de un oponente es un momento para hacer una pausa, no para regocijarse.

11. Hay algunas personas demasiado ansiosas por acelerar la desaparición de Palantir. ¡Deberían replanteárselo o de lo contrario…!

12. La era atómica está llegando a su fin. Una era de disuasión, la era atómica, está llegando a su fin y está a punto de comenzar una nueva era de disuasión basada en la IA.

12. Palantir no fabrica armas nucleares, pero desarrolla otras armas de destrucción masiva. Anunciamos con orgullo que ya estamos listos para añadir al armagedón nuclear la amenaza impulsada por la IA a la existencia de la humanidad.

13. Ningún otro país en la historia del mundo ha promovido los valores progresistas más que este. Estados Unidos está lejos de ser perfecto. Pero es fácil olvidar cuántas más oportunidades existen en este país para quienes no pertenecen a las élites hereditarias que en cualquier otra nación del planeta.

13. Ningún otro país en la historia del mundo ha cometido tantos crímenes de guerra en nombre del progreso y la libertad. Estados Unidos ofrece libertad infinita a personas como los fundadores de Palantir para que lucren tan generosamente infligiendo tanto daño a la humanidad.

14. El poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada. Demasiados han olvidado, o tal vez dan por sentado, que durante casi un siglo ha prevalecido en el mundo una cierta versión de paz sin un conflicto militar entre grandes potencias. Al menos tres generaciones –miles de millones de personas, sus hijos y ahora sus nietos– nunca han conocido una guerra mundial.

14. El poder estadounidense se ha deleitado provocando una guerra tras otra, un golpe de Estado tras otro, un desastre financiero evitable tras otro. Demasiados han olvidado o quizá han dado por sentada la capacidad de Estados Unidos para librar guerras eternas en nombre de la paz y la democracia.

15. La neutralización de Alemania y Japón tras la guerra debe revertirse. El desarme de Alemania fue una corrección excesiva por la que Europa está pagando ahora un alto precio. Un compromiso similar y altamente teatral con el pacifismo japonés, si se mantiene, también amenazará con alterar el equilibrio de poder en Asia.

15. El fascismo alemán y japonés deben volver a ser grandes. La desnazificación de Alemania fue una corrección excesiva por la que Europa está pagando ahora un alto precio. ¡Un compromiso similar y muy fuera de lugar con el pacifismo japonés también debe terminar de inmediato!

16. Debemos aplaudir a quienes intentan construir allí donde el mercado ha fallado. La cultura casi se burla del interés de Elon Musk por la gran narrativa, como si los multimillonarios debieran limitarse a enriquecerse a sí mismos… Cualquier curiosidad o interés genuino por el valor de lo que ha creado se descarta esencialmente, o tal vez se esconde bajo un desprecio apenas velado.

16. Debemos aplaudir a quienes intentan monopolizarlo todo mediante generosos contratos gubernamentales. Los multimillonarios no deben conformarse simplemente con sus miles de millones. Para hacerse aún más obscenamente ricos, necesitan grandes narrativas que les ayuden a convencer a los pobres de que utilicen su libertad para mantenerlos a ellos, los multimillonarios, en el poder. Y, por cierto, a Palantir le encanta Elon, especialmente su gran narrativa inspirada en el apartheid.

17. Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra los delitos violentos. Muchos políticos de todo Estados Unidos se han encogido de hombros ante los delitos violentos, abandonando cualquier esfuerzo serio por abordar el problema o asumir cualquier riesgo con sus electores o donantes a la hora de proponer soluciones y experimentos en lo que debería ser un intento desesperado por salvar vidas.

17. Silicon Valley debe ser libre de hacer en las ciudades de Estados Unidos lo que hizo en Gaza. Muchos políticos de todo Estados Unidos se han encogido de hombros, en esencia, a la hora de conceder a Palantir el derecho a aniquilar todas las libertades civiles y derechos humanos restantes. Esto debe acabar.

18. La exposición despiadada de la vida privada de las figuras públicas aleja a demasiado talento del servicio público. La esfera pública –y los ataques superficiales y mezquinos contra quienes se atreven a hacer algo más que enriquecerse– se ha vuelto tan implacable que la república se queda con una lista significativa de personas ineficaces y vacías cuya ambición se podría perdonar si hubiera alguna estructura de creencias genuina acechando en su interior.

18. El sindicato de Jeffrey Epstein debería caer en el olvido para que personas encantadoras como Trump y los Clinton no se vean disuadidas de entrar en el gobierno. La esfera pública debe estar libre de escrutinio, a menos que entren en ella subversivos como Bernie Sanders o Zohran Mamdani.

19. La cautela en la vida pública que, sin darnos cuenta, fomentamos es corrosiva. Quienes no dicen nada malo, a menudo, no dicen casi nada.

19. Nos encantan las figuras públicas banales siempre que le den a Palantir todos los jugosos contratos. También nos encantan las figuras públicas pintorescas que le dan a Palantir todos los jugosos contratos.

20. Hay que resistirse a la intolerancia generalizada hacia las creencias religiosas en ciertos círculos. La intolerancia de la élite hacia las creencias religiosas es quizás uno de los signos más reveladores de que su proyecto político constituye un movimiento intelectual menos abierto de lo que muchos de sus miembros afirman.

20. Necesitamos más opio para las masas, ya que no están lo suficientemente embriagadas como para que podamos perseguir sin obstáculos su completa subyugación. Cuestionar la superstición organizada es peligroso y debe acabar.

21. Algunas culturas han producido avances vitales; otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Todas las culturas son ahora iguales. Las críticas y los juicios de valor están prohibidos. Sin embargo, este nuevo dogma pasa por alto el hecho de que ciertas culturas y, de hecho, subculturas… han producido maravillas. Otras han resultado mediocres y, lo que es peor, regresivas y dañinas.

21. Es hora de recuperar la jerarquía racial de Adolf Hitler, con los fundadores de Palantir y Elon en su cima aria. Hay que descartar la idea de que está mal juzgar a alguien por el color de su piel, su origen étnico o su religión.

22. Debemos resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y sin sentido. Nosotros, en Estados Unidos y, más ampliamente, en Occidente, nos hemos resistido durante el último medio siglo a definir las culturas nacionales en nombre de la inclusividad. Pero ¿inclusión en qué?

22. Los negros, los musulmanes, la mayoría de los asiáticos y, por supuesto, las mujeres son subhumanos, inferiores. Los hombres de Estados Unidos, y más ampliamente de Occidente, se han resistido durante el último medio siglo a poner a estos subhumanos en su sitio en nombre de la inclusividad. Fue un error. Nunca se debe permitir la entrada a tales subhumanos, salvo como sirvientes o proveedores de servicios sexuales –al menos hasta que podamos mejorar nuestros robots, en cuyo caso no los necesitaremos en absoluto.

(Esta nota fue publicada originalmente en el blog del autor. La versión española apareció en Ctxt, 20-IV-26. Uno de los últimos libros de Varoufakis, exministro de Finanzas griego y referente actual de la Internacional Progresista, fue Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo, Deusto, 2024.)