Eppur si muove - Semanario Brecha
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Cuba, entre la pausa iraní y el temor a una invasión

Eppur si muove

Daniel Valero desde La Habana 
24 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Los desastres de su campaña iraní han llevado a Donald Trump a volver a amenazar con un próximo «paseíto» por La Habana para derrocar al gobierno. Algunos altos funcionarios cubanos mantienen conversaciones con Washington, pero la retórica oficial insiste en la resistencia armada a la invasión, a 65 años de la victoria de bahía de Cochinos.

Triciclo eléctrico en una calle en La Habana, Cuba, el 3 de abril de 2026. Xinhua, Joaquín Hernández.

Unos días atrás, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba anunció que el 2 de mayo comenzará la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano. La noticia, de por sí inesperada, sorprendió todavía más por la decisión de que el torneo se juegue en condiciones de normalidad: con traslados entre provincias de los seis equipos participantes y la posibilidad de que algunos de los partidos transcurran de noche, «en dependencia de la disponibilidad energética de cada territorio». A mediados de febrero la final de la Serie Nacional de Béisbol –el evento clasificatorio para la liga– había tenido que celebrarse bajo la modalidad de concentrado en un estadio neutral, debido a la crítica escasez de combustible ocasionada por el cerco petrolero impuesto por el presid...

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Publicado en: Edición 2109 Mundo
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