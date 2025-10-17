Carta a Fito

Querido Fito: ¿Cómo estás? Espero que muy bien y repuesto del disgusto que te hicieron pasar esas personas peruanas. Te juro que cuando me contaron lo ocurrido en tu último show, la pasividad de la platea, la falta de entusiasmo, yo también me indigné. Qué pueblo ingrato.

¿Pensarán estos muchachos que aquellos seis goles que se dejaron hacer en el mundial de la dictadura o el hecho de haber mandado unos aviones durante la guerra de Malvinas los exime de sus obligaciones? ¿Creerán acaso que los soles (o como sea que se llamen los pesos que usan en el altiplano) abonados para entrar a tu concierto les da patente de corso?

Me dicen que no lloraron con «Tumbas de la gloria» ni bailaron con «Circo Beat», y ni siquiera corearon «Y dale alegría, alegría a mi corazón». Igual, te digo entre nos, qu...