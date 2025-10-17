Carta a Fito - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Artistas y públicos

Carta a Fito

Alejandro Moya Solís
17 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Durante su gira Páez Tecknicolor, Fito Páez tocó en Lima y paró el concierto para objetar la apatía del público peruano. Lo que sigue asume la forma de una carta, y se pregunta y le pregunta al rosarino sobre algunos asuntos vinculados al caso.

Recital del músico en Lima, durante su gira Páez Tecknicolor. Facebook, Fito Páez.

Querido Fito: ¿Cómo estás? Espero que muy bien y repuesto del disgusto que te hicieron pasar esas personas peruanas. Te juro que cuando me contaron lo ocurrido en tu último show, la pasividad de la platea, la falta de entusiasmo, yo también me indigné. Qué pueblo ingrato.
¿Pensarán estos muchachos que aquellos seis goles que se dejaron hacer en el mundial de la dictadura o el hecho de haber mandado unos aviones durante la guerra de Malvinas los exime de sus obligaciones? ¿Creerán acaso que los soles (o como sea que se llamen los pesos que usan en el altiplano) abonados para entrar a tu concierto les da patente de corso?
Me dicen que no lloraron con «Tumbas de la gloria» ni bailaron con «Circo Beat», y ni siquiera corearon «Y dale alegría, alegría a mi corazón». Igual, te digo entre nos, qu...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2082
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura Suscriptores
Silvio Rodríguez en Montevideo

En el borde del camino hay una silla

Mateo Magnone Hugo
Cultura Suscriptores
Cine. Mente maestra, de Kelly Reichardt

Hermosos perdedores

Diego Faraone
Cultura Suscriptores
Cine. Estreno uruguayo: Perros, ópera prima de Gerardo Minutti

Si ladra, no muerde

Juan Recuero
Cultura
Sobre Una batalla tras otra

Pasado de revoluciones

María José Santacreu
Cultura
Cine. La caja negra, de Elisa Barbosa Riva

Daniel Chavarría, ¿quién si no?

Soledad Castro Lazaroff