Libros. Cuentos de Horacio Cavallo

Catálogo de dones

Miguel Avero
16 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Algo parecido a un don, de Horacio Cavallo. Ocho Ojos, Montevideo, 2025. 111 págs.

No es extraño que el catálogo de Ocho Ojos –variado y exigente– diera cobijo a un libro de Horacio Cavallo. El autor de Oso de trapo y de El silencio de los pájaros, entre numerosas obras editadas en media docena de países, es uno de los escritores más completos del panorama literario vernáculo. Reconocido en el amplio círculo de la literatura infantil, destacado poeta y multipremiado narrador, pareciera que a Cavallo no se le resiste ningún género literario. Aunque, de momento, resta esperar su incursión en el dramático. Pero ¿a quién podría sorprenderle? El primer cuento de Algo parecido a un don se titula «Maniobra de Heimlich». Allí la protagonista se encuentra en un apartado hotel de Salto, recuperándose de un cáncer y de una ruptura amorosa. En medio de esa estadía solitaria, se sien...

Publicado en: Cultura Edición 2095
