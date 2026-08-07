 Ceuta, o la desesperación como arma - Semanario Brecha
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Más allá de la «invasión» de migrantes a España

Ceuta, o la desesperación como arma

Francisco Claramunt
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Tres fenómenos del mundo actual volvieron a la primera plana tras lo ocurrido en el enclave español de Ceuta: la violencia y la manipulación contra quienes intentan escapar de la pobreza; las disputas geopolíticas por fuentes de energía barata y zonas de influencia, y un nuevo auge del racismo como propaganda política de masas.

Migrantes cerca de la barrera fronteriza con Marruecos para entrar en el enclave español de Ceuta, el 31 de julio. AFP, Jorge Guerrero.

Youssef el Abbas, marroquí de 44 años, fue deportado de España en 2019, cuando perdió su empleo en Bilbao y con él la residencia; sus cuatro hijas siguen allí. El 29 de julio viajó a Tetuán al saber que unas 400 personas habían cruzado a nado hasta Ceuta en las últimas horas. En Fnideq comprobó que los controles habituales habían desaparecido: «La Policía marroquí nos gritaba: “¡Vayan, vayan! ¡Corran hacia España!”. La noche anterior estaban golpeando a la gente. Pero esa mañana nos dejaban pasar. Nada tenía sentido». Solo dejaban cruzar a los marroquíes; a los subsaharianos los empujaban para atrás. En diez minutos de nado hacia Ceuta vio cuatro cuerpos flotando. Tres días después, una patrulla militar rodeó y golpeó al grupo con el que dormía. «La misma mano que me ayudó a salir del agua...

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Publicado en: Edición 2124 Mundo
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