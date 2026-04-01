Contra los señores de la guerra - Semanario Brecha
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Multitudinarias marchas en Estados Unidos y Europa

Contra los señores de la guerra

Daniel Gatti
1 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

La segunda edición de las manifestaciones No Kings (No a los reyes), contra la prepotencia interna y exterior de Donald Trump, reunió una enormidad de gente el sábado pasado en Estados Unidos. El aludido, sin embargo, no parece dispuesto a parar la mano.

Manifestantes participan en la marcha y concentración nacional No Kings en San Francisco, California, Estados Unidos, el 28 de marzo. EFE, EPA, John G.Mabanglo.

A Donald Trump no le «importó en lo más mínimo» que el fin de semana hayan salido a las calles de unas 3.500 localidades pequeñas, medias y grandes de su país al menos 8 millones de personas (hay fuentes que hablan de hasta 10 millones) a repudiarlo –a él, a sus políticas represivas internas y a sus múltiples guerras– y dijo que nadie le hará moverse de la línea que se trazó. Hay que creerle: si bien estas fueron las mayores manifestaciones en Estados Unidos en décadas, ya había habido marchas similares (con algo más de la mitad de asistentes que estas) hace apenas unos meses, a fines de octubre, y ni mu. Al contrario: redobló en la violencia de su política migratoria (desde ese octubre las deportaciones aumentaron y las protestas se cobraron dos muertos a manos de la policía migratoria, e...

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Publicado en: Edición 2106 Mundo
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