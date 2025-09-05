Cuando el sumar ocupa lugar

La cumbre que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebró en Tianjin el fin de semana pasado dio nuevo impulso al posicionamiento internacional de China.
Poco a poco, Pekín está logrando forjar asociaciones de largo aliento que funcionan como activos diplomáticos y ayudan a difundir su influencia. Por otra parte, la magnitud y el contenido del evento parecen dejar en claro que China no está dispuesta a soportar más pérdidas en sus relaciones con Estados Unidos u Occidente y afronta la realidad de un distanciamiento, quizá inevitable, compensándolo con una relación más prominente con el Sur global.
Con la adhesión de India, Pakistán, Irán y Bielorrusia, la OCS sumó diez Estados miembros, además de dos observadores y 14 socios de diálogo. Pronto podrían integrarse más profundame...
