Cuando el sumar ocupa lugar – Semanario Brecha
Edición 2076 Suscriptores
El liderazgo coral de China

Cuando el sumar ocupa lugar

Xulio Ríos Pablo Pozzolo
5 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Vladimir Putin (izq), junto a Ji Jin Ping, en la cumbre de la OCS, celebrada en Tianjin, China EFE,    Sputnik, Kremlin, Alezander Kazakov

La cumbre que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebró en Tianjin el fin de semana pasado dio nuevo impulso al posicionamiento internacional de China.
Poco a poco, Pekín está logrando forjar asociaciones de largo aliento que funcionan como activos diplomáticos y ayudan a difundir su influencia. Por otra parte, la magnitud y el contenido del evento parecen dejar en claro que China no está dispuesta a soportar más pérdidas en sus relaciones con Estados Unidos u Occidente y afronta la realidad de un distanciamiento, quizá inevitable, compensándolo con una relación más prominente con el Sur global.
Con la adhesión de India, Pakistán, Irán y Bielorrusia, la OCS sumó diez Estados miembros, además de dos observadores y 14 socios de diálogo. Pronto podrían integrarse más profundame...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2076 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2072 Suscriptores
China y sus ventajas estratégicas sobre Estados Unidos

Ojos que no ven

Rafael Noboa
Edición 2070
Adelanto de Marx & China

El impacto internacional del modelo chino

Xulio Ríos
opinion
Columnas de opinión
Sobre la evitabilidad de las guerras

La trampa de Tucídides y el tramposo Trump

Leo Harari
opinion
Columnas de opinión
Bombardeos a Irán destacan la importancia del arma nuclear

Lecciones de una guerra

Rafael Noboa
Edición 2062
China mirando a Taiwán

Con F de Fujian

Xulio Ríos