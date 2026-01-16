El último vuelo - Semanario Brecha
El uso de agrotóxicos amenaza al sector apícola

El último vuelo

Cecilia Osorio desde Florida 
16 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

La muerte masiva de abejas registrada al inicio de la zafra apícola expuso la fragilidad de un sector clave para la producción de alimentos. Productores e investigadores reclaman mayores controles frente a un modelo agrícola intensivo, basado en monocultivos y en el uso de agroquímicos que, consideran, envenena colmenas y compromete la economía de miles de apicultores. De momento, sin embargo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no vincula la mortandad al uso de estos productos.

Abejas obreras muertas en la entrada de una colmena, en el departamento de Florida. Héctor Piastri.

Es la mañana del 10 de enero. El ciclón extratropical anunciado por el Instituto Uruguayo de Meteorología comienza a desatar rachas de viento cada vez más intensas. A unos 100 metros de la portera, en un campo de 25 de Mayo –un pueblo de 2 mil habitantes del departamento de Florida–, el apicultor Néstor Viera muestra a Brecha parte de sus colmenas, alrededor de 20 cajones, afectadas por un fenómeno que, cuenta, viene golpeando al sector desde hace meses. «Mirá, acá hay varias muertas», dice mientras mete la mano en un montón de abejas esparcidas en el pasto frente a la piquera, la abertura del cajón de la colmena por donde entran y salen los insectos. Néstor Viera es productor apícola desde 1992 y en la actualidad preside la Mesa Apícola de Florida. Cuenta que comenzó con 50 núcleos d...

Publicado en: Edición 2095 Uruguay
Palabras clave:

