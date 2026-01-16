«Nunca vimos episodios de mortandad de abejas tan masivos como estos» - Semanario Brecha
Edición 2095 Suscriptores
Con la investigadora y productora apícola Estela Santos

«Nunca vimos episodios de mortandad de abejas tan masivos como estos»

Rosario Touriño
16 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La científica que recopiló los casos considera que el Estado debe salir a controlar las aplicaciones de agrotóxicos con más fuerza y modificar un sistema de denuncias que no funciona bien. Enfatiza que el reciente episodio de mortandad de abejas es inédito y evidencia un mal uso de productos en el agro. Se divulgaron resultados que ya encontraron glifosato en las colmenas afectadas, pero la científica adelanta que son primarios, porque en otros estudios solicitados a Europa se están hallando combinaciones de hasta cinco químicos, en una investigación que recién empieza.

Youtube Sobreciencia.

—En el documento que firmaste con una treintena de científicos, ustedes alertan que estos episodios de mortandad no solo preocupan por su vinculación al uso de agrotóxicos, sino que también son un indicador del estado de los ecosistemas. —Sí, la idea de esa carta fue justamente dejar plasmada la preocupación que tenemos con esta señal que nos están dando las abejas de que algo más amplio ocurre en los ecosistemas. Las abejas son consideradas biomonitores ambientales y esto nos indica que no están existiendo buenas prácticas en los entornos agrícolas, que es donde están los productores. Cuando la abeja se afecta, nos está hablando de la calidad ambiental, de las moléculas perjudiciales de su entorno. Es un bicho chiquito muy sensible y toca todo el entorno, a un quilómetro a la redonda, por...

Publicado en: Edición 2095 Uruguay
