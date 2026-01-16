«Nunca vimos episodios de mortandad de abejas tan masivos como estos»

—En el documento que firmaste con una treintena de científicos, ustedes alertan que estos episodios de mortandad no solo preocupan por su vinculación al uso de agrotóxicos, sino que también son un indicador del estado de los ecosistemas. —Sí, la idea de esa carta fue justamente dejar plasmada la preocupación que tenemos con esta señal que nos están dando las abejas de que algo más amplio ocurre en los ecosistemas. Las abejas son consideradas biomonitores ambientales y esto nos indica que no están existiendo buenas prácticas en los entornos agrícolas, que es donde están los productores. Cuando la abeja se afecta, nos está hablando de la calidad ambiental, de las moléculas perjudiciales de su entorno. Es un bicho chiquito muy sensible y toca todo el entorno, a un quilómetro a la redonda, por...