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Teatro. Hablame de cáncer: un monólogo sobre lo innombrable

Cuando todo parece jodido

Ana Laura Barrios
28 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Difusión, Leonardo Mainé

Esta obra de teatro1 trasciende el mero hecho artístico del encuentro entre un actor y su público. Se trata de un texto en formato unipersonal que fue escrito por Diego Soto Díaz (realizador audiovisual, director de televisión y teatro) mientras transitaba su propio tratamiento contra el cáncer. Diego falleció en octubre de 2025, y sus amigos y allegados se propusieron llevar la obra a escena: para recordarlo y cumplir con la meta de Soto, y para dar lugar al intercambio sobre una enfermedad que les toca a tantos y aun así continúa siendo tabú. En este camino Cecilia Fuentes, su pareja (productora general), su amigo del liceo, Gustavo Bouzas (que dirige esta pieza, y es reconocido como director de Rescatate), su hermano Nico Soto Díaz (en la dirección audiovisual y el diseño sonoro) y el a...

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Publicado en: Críticas Cultura Edición 2127
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