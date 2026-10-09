 «Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa» - Semanario Brecha
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El derecho a la vivienda, eje de movilización social

«Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa»

Daniel Gatti
9 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

De Berlín a Nueva York, de las acampadas españolas a los estudiantes franceses, la demanda de vivienda digna articula la movilización social y está presente en buen lugar en las reivindicaciones de movimientos políticos que apuntan a generar nuevas formas de disputa a la ascendente ultraderecha.

Manifestación contra el aumento de los alquileres y la escasez de viviendas asequibles frente al Ayuntamiento Rojo de Berlín, Alemania, el 5 de setiembre de 2026. AFP, NurPhoto, Emmanuele Contini.

«Se acabó el tiempo de los partidos, llegó el de los movimientos sociales», dijo el viernes pasado, desde la acampada en Puerta del Sol, Valeria Racu, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas (SI) de Madrid, la organización que ha tomado en los últimos días una centralidad social, y hasta política, en España con sus movilizaciones por «el derecho a una vivienda digna». El Congreso acababa de anular dos decretos promovidos a las apuradas por el gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez, y el SI manifestaba su decisión de marchar hacia una huelga general apoyándose en la simpatía que despertaba su movilización. Desde que el 23 de setiembre miles de personas fluyeron hacia Puerta del Sol en rechazo al desalojo manu militari de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años –se ...

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Publicado en: Acento: El techo por asalto Edición 2133 Mundo
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