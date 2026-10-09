Del desborde a la huelga general

EL SINDICATO, LAS PAH Y EL DESEMBARCO DE LOS FONDOS BUITRE El Sindicato de Inquilinas (SI) nació en 2017, fundado por un grupo de personas que se dio cuenta de que los alquileres iban a ser el gran problema político en España durante la siguiente década; algo que, como vemos ahora, se ha cumplido. El SI es heredero de la PAH (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca), que fue el movimiento por el derecho a la vivienda más activo y grande de Europa. Las PAH actuaron en el contexto de la crisis económica de 2008, en favor de personas que se habían endeudado por hipotecas y perdieron sus hogares. Mientras ellas se organizaban para defender sus derechos, el gran capital internacional desarrollaba su siguiente fase de acción en España, que iba a ser a través de los alquileres. Los fondos bu...