 Del desborde a la huelga general - Semanario Brecha
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Con Lucas Vaquero, del Sindicato de Inquilinas de Madrid

Del desborde a la huelga general

María Landi desde Madrid 
9 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

La de la Puerta del Sol es una de la docena de acampadas por vivienda que se han multiplicado por el Estado español. Brecha conversó allí con Lucas Vaquero, integrante del Sindicato de Inquilinas de Madrid, sociólogo y auxiliar docente en la Universidad Complutense, sobre las características de esta movilización que ha puesto en jaque al poder político y al capital especulativo. Lo que sigue es un resumen de su relato.

Campamento en Puerta del Sol en protesta al problema de la vivienda y el desahucio en Madrid. María Landi.

EL SINDICATO, LAS PAH Y EL DESEMBARCO DE LOS FONDOS BUITRE El Sindicato de Inquilinas (SI) nació en 2017, fundado por un grupo de personas que se dio cuenta de que los alquileres iban a ser el gran problema político en España durante la siguiente década; algo que, como vemos ahora, se ha cumplido. El SI es heredero de la PAH (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca), que fue el movimiento por el derecho a la vivienda más activo y grande de Europa. Las PAH actuaron en el contexto de la crisis económica de 2008, en favor de personas que se habían endeudado por hipotecas y perdieron sus hogares. Mientras ellas se organizaban para defender sus derechos, el gran capital internacional desarrollaba su siguiente fase de acción en España, que iba a ser a través de los alquileres. Los fondos bu...

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Publicado en: Acento: El techo por asalto Sin categoría
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