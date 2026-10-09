«No nos hemos desviado del camino»

—¿Cómo interpreta los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil y lo que puede pasar? —He leído a varios analistas brasileños, he pensado en mi hogar y me he hecho la pregunta obvia: ¿el resultado es reversible o no? Todas las encuestas le daban a [Luiz Inácio] Lula [da Silva] el 45 por ciento, y lo mantuvo. Lo que hubo fue una baja de otros candidatos de la derecha que incrementó el caudal electoral de [Flávio] Bolsonaro, que probablemente haya tocado su techo, o esté cerca, o tengo el anhelo de que lo haya tocado. Si es así, el resultado es reversible. La actitud de lucha de Lula alienta a pensar que hay fuerza en el candidato. Además, ahora ya no es una elección entre partidos, sino entre Lula y Bolsonaro, y creo que en Brasil va a primar la razón. En Uruguay, una elección ent...