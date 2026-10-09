 «No nos hemos desviado del camino» - Semanario Brecha
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Con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio

«No nos hemos desviado del camino»

Francisco Claramunt Mauricio Pérez
9 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 12 min

Un triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil tendría un impacto mundial sobre la democracia, intolerable «desde el punto de vista del humanismo», advierte Pereira. Aunque reconoce el «enojo» de la militancia frenteamplista, considera que el gobierno cumple con las prioridades del programa. Luis Lacalle Pou «tiene un temor enorme» de que el FA gane las elecciones de 2029, en las que «nadie» en el partido que preside descarta que el impuesto al 1 por ciento más rico «pueda ser parte del programa». Hoy no aceptaría viajar a Israel, aunque evalúa que un boicot a ese país terminaría «perjudicando al pueblo».

Fernando Pereira. Focouy, Gastón Britos.

—¿Cómo interpreta los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil y lo que puede pasar? —He leído a varios analistas brasileños, he pensado en mi hogar y me he hecho la pregunta obvia: ¿el resultado es reversible o no? Todas las encuestas le daban a [Luiz Inácio] Lula [da Silva] el 45 por ciento, y lo mantuvo. Lo que hubo fue una baja de otros candidatos de la derecha que incrementó el caudal electoral de [Flávio] Bolsonaro, que probablemente haya tocado su techo, o esté cerca, o tengo el anhelo de que lo haya tocado. Si es así, el resultado es reversible. La actitud de lucha de Lula alienta a pensar que hay fuerza en el candidato. Además, ahora ya no es una elección entre partidos, sino entre Lula y Bolsonaro, y creo que en Brasil va a primar la razón. En Uruguay, una elección ent...

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Publicado en: Edición 2133 Uruguay
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