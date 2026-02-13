De frijoles y cañones - Semanario Brecha
Edición 2099 Suscriptores
Carestía y escasez en Cuba en tiempos de Donald Trump

De frijoles y cañones

Amaury Valdivia desde La Habana 
13 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

El acceso a los bienes de primera necesidad por los sectores populares cubanos continúa reduciéndose mientras la sombra del cerco petrolero ordenado por Estados Unidos se agiganta. Ante la amenaza Trump, distintos actores juegan sus cartas dentro del gobierno de la isla.

Vendedor ambulante en La Habana, Cuba, el 5 de febrero. AFP, Yamil Lage.

El mismo arroz que el miércoles 4 de febrero mi esposa había comprado a 160 pesos la libra y tres días después me costó 200, a principios de esta semana solo podía encontrarse por 300 pesos o más. Incluso el importado, que a precios mucho más altos venden las tiendas privadas, comenzaba a escasear. Para hoy, probablemente no quede de ningún tipo. Una libra equivale a 460 gramos. En Cuba, el consumo per cápita de arroz se cifra en alrededor de 10 libras por mes. Hasta hace poco, el gobierno distribuía religiosamente 7 libras mensuales a cada persona, a través de la libreta de abastecimientos, a precios que no pasaban de los 8 pesos. Para cubrir el resto de nuestras necesidades, los cubanos debíamos acudir a los mercados de oferta y demanda, en los que la libra de arroz solía venderse a no m...

Publicado en: Edición 2099 Mundo
