De frijoles y cañones

El mismo arroz que el miércoles 4 de febrero mi esposa había comprado a 160 pesos la libra y tres días después me costó 200, a principios de esta semana solo podía encontrarse por 300 pesos o más. Incluso el importado, que a precios mucho más altos venden las tiendas privadas, comenzaba a escasear. Para hoy, probablemente no quede de ningún tipo. Una libra equivale a 460 gramos. En Cuba, el consumo per cápita de arroz se cifra en alrededor de 10 libras por mes. Hasta hace poco, el gobierno distribuía religiosamente 7 libras mensuales a cada persona, a través de la libreta de abastecimientos, a precios que no pasaban de los 8 pesos. Para cubrir el resto de nuestras necesidades, los cubanos debíamos acudir a los mercados de oferta y demanda, en los que la libra de arroz solía venderse a no m...
