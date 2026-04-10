Carta al presidente y al canciller sobre Cuba

Montevideo, 7 de abril de 2026

Sr. presidente de la República Oriental del Uruguay

Prof. Yamandú Orsi

Sr. canciller de la república

Mario Lubetkin

Por medio de la presente, desde un conjunto de organizaciones de la sociedad civil nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación ante la situación humanitaria que atraviesa el pueblo de la República de Cuba.

La política sostenida por el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, el recrudecimiento de medidas coercitivas unilaterales y el mantenimiento del bloqueo económico, comercial y financiero han generado graves consecuencias en la vida cotidiana de su población, que afectan especialmente el acceso a medicamentos, alimentos y recursos esenciales.

En virtud de los principios históricos de la política exterior uruguaya, basados en la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos y la solución pacífica de los conflictos, solicitamos que el gobierno de Uruguay asuma una posición clara y firme de condena a dichas medidas en los organismos internacionales correspondientes, tales como la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Fundamentalmente, teniendo en cuenta que Uruguay asumió la presidencia pro tempore de la Celac y del 21 al 23 de abril se celebrará en Montevideo la Cumbre Mundial de Comunicación Política. El pueblo uruguayo ve con suma preocupación la inacción y la falta de un posicionamiento claro y firme ante la escalada de conflictos internacionales del último año.

Asimismo, solicitamos que nuestro país promueva activamente iniciativas diplomáticas que contribuyan al levantamiento de estas medidas y que impulse, de manera urgente, el envío de ayuda humanitaria concreta al pueblo cubano, incluyendo medicamentos esenciales y otros insumos básicos que puedan aliviar la difícil situación que atraviesan miles de familias.

Uruguay tiene una tradición solidaria y humanista que lo ha distinguido en el concierto internacional, así como un rotundo compromiso histórico con el derecho internacional. Creemos que este es un momento histórico en el que nuestra nación debe reafirmar esos valores con acciones claras, coherentes y comprometidas con la dignidad humana.

Por todas estas razones, consideramos que el Estado uruguayo debe convocar al embajador de los Estados Unidos de América en Uruguay, Lou Rinaldi, para, por una parte, recordarle la trayectoria histórica y consecuente de Uruguay en defensa de dichos valores y, por otra parte, transmitirle la profunda preocupación del pueblo uruguayo y de una amplia mayoría de organizaciones sociales ante tan injusta y cruel situación humanitaria.

Agradecemos de antemano su gestión y estamos atentos a su respuesta,

Cordiales saludos.

Ágora. Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria

Asociación Civil Maestra Elena Quinteros

Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay

Cotidiano Mujer

Familias Presentes

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua

Fundación Mario Benedetti

Jacarandá. Cultura de la Memoria

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Memoria en Libertad

Mesa Permanente contra la Impunidad

Colectivo Ovejas Negras

Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT

Servicio Paz y Justicia

Socorro Rojo

Visión Nocturna