De Robocop global a matón regional

El miércoles 17, todas las alarmas se encendieron cuando el presentador estadounidense Tucker Carlson manifestó que existía la posibilidad de que Donald Trump anunciara una agresión militar contra Venezuela. Según declaró Carlson en el programa Judging Freedom, en la mañana de ese mismo día un miembro del Congreso le había informado que se avecinaba «una guerra» y que el presidente la anunciaría en el discurso a la nación que pronunciaría por la noche. Sin embargo, en las palabras de balance de sus 11 meses de gestión –pródigas en exaltar su «liderazgo excepcional» y sus «logros épicos envidia de todo el mundo»–, Trump no hizo ninguna mención sobre política exterior. La ausencia de referencias a Ucrania y Venezuela fue el principal mensaje del discurso, lo que podría entrañar contradiccion...
