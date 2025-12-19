De Robocop global a matón regional - Semanario Brecha
Estados Unidos y su ofensiva en el «hemisferio occidental»

De Robocop global a matón regional

Carlos Fazio desde México 
19 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

Desde que asumiera la presidencia de Estados Unidos, hace 11 meses, Donald Trump ha ido reenfocando sus cañones hacia América Latina, un patio trasero sobre el cual no reconoce ni admite límites a su poder y en donde pretende provisoriamente refugiar a la decadente hiperpotencia. Su ofensiva se da, además, en el marco de un avance electoral de la derecha trumpiana en la región. Chile se convirtió el domingo en el último eslabón de una cadena iniciada en su momento por Brasil, retomada por Argentina hace un par de años, continuada por Ecuador, Bolivia y Honduras, y con posibilidades de extenderse a Colombia en unos meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de septiembre de 2025. AFP, Mandel Ngan.

El miércoles 17, todas las alarmas se encendieron cuando el presentador estadounidense Tucker Carlson manifestó que existía la posibilidad de que Donald Trump anunciara una agresión militar contra Venezuela. Según declaró Carlson en el programa Judging Freedom, en la mañana de ese mismo día un miembro del Congreso le había informado que se avecinaba «una guerra» y que el presidente la anunciaría en el discurso a la nación que pronunciaría por la noche. Sin embargo, en las palabras de balance de sus 11 meses de gestión –pródigas en exaltar su «liderazgo excepcional» y sus «logros épicos envidia de todo el mundo»–, Trump no hizo ninguna mención sobre política exterior. La ausencia de referencias a Ucrania y Venezuela fue el principal mensaje del discurso, lo que podría entrañar contradiccion...

Edición 2091 Mundo
Palabras clave:

