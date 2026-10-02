 «Un 15M de la vivienda» - Semanario Brecha
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Movilizaciones masivas en España

«Un 15M de la vivienda»

Paola Ghione
2 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Manifestantes acampan en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra los desalojos y la crisis de vivienda, 30 de setiembre. AFP, Thomas Coex.

El intento de desalojo (desahucio en la terminología española) de una madrileña de 87 años desató una oleada de movilizaciones que han llevado a militantes sociales, como la feminista Nuria Alabao, a preguntarse si no estaban ante «un 15M de la vivienda», en alusión a aquel movimiento de «los indignados» que tomó las plazas españolas en 2011. Maricarmen Abascal, que de ella se trata, vivía en un apartamento del barrio capitalino de Retiro desde hacía más de siete décadas. Un mal día de 2018 el edificio todo fue comprado por Renta Corporación, uno de los grandes grupos inmobiliarios españoles. La empresa le ofreció a Maricarmen venderle su apartamento. Como a la anciana no le alcanzaba el dinero, Renta derivó el apartamento a un fondo de gestión que desde entonces intenta desalojarla o...

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Publicado en: Edición 2132 Mundo
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