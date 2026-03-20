Cumbre en el abismo - Semanario Brecha
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Uruguay presidirá por primera vez la Celac

Cumbre en el abismo

Sofía Kortysz
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Representantes de máximo nivel de los 33 países de América Latina y el Caribe se reunirán este sábado en Bogotá en la décima cumbre del mecanismo regional. La instancia, en la que Uruguay asumirá la presidencia pro tempore, se da a dos semanas de que Trump haya reunido a 12 mandatarios latinoamericanos en el Escudo de las Américas.

El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en el Palacio Estévez de Montevideo, en 2025. AFP, Eitan Abramovich.

Si la IX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la que Colombia asumió la presidencia pro tempore, en abril de 2025, estuvo atravesada por los anuncios arancelarios de Donald Trump, la de este sábado estará enmarcada en la iniciativa que lanzó dos semanas atrás: el Escudo de las Américas (véase «La excusa narco», Brecha, 13-III-26). Resulta imposible abstraerse de este contexto cuando el único mecanismo que reúne exclusivamente a los 33 países de América Latina y el Caribe plantea la coordinación en distintas áreas, entre ellas, la seguridad, y cuando los grandes impulsores de la Celac son presidentes progresistas. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva remarcó las dificultades del momento al advertir en...

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Publicado en: Edición 2104 Mundo
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