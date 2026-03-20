Cumbre en el abismo

Si la IX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la que Colombia asumió la presidencia pro tempore, en abril de 2025, estuvo atravesada por los anuncios arancelarios de Donald Trump, la de este sábado estará enmarcada en la iniciativa que lanzó dos semanas atrás: el Escudo de las Américas (véase «La excusa narco», Brecha, 13-III-26). Resulta imposible abstraerse de este contexto cuando el único mecanismo que reúne exclusivamente a los 33 países de América Latina y el Caribe plantea la coordinación en distintas áreas, entre ellas, la seguridad, y cuando los grandes impulsores de la Celac son presidentes progresistas. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva remarcó las dificultades del momento al advertir en...
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