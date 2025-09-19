El aliado juvenil de Trump

En la madrugada del 14 de junio un individuo armado irrumpió en la residencia en Champlin, Minnesota, del senador estatal demócrata John Hoffman. El político recibió nueve balazos y su esposa Yvette ocho.
Unas dos horas y media después, un atacante mató en su casa a la representante demócrata estatal Melissa Hortman y su esposo Mark. Al día siguiente la policía detuvo como sospechoso a Vance Boelter, de 57 años de edad, quien ahora está acusado por asesinato, hostigamiento y delitos relacionados con la tenencia de armas. En el interior de su vehículo las autoridades encontraron una lista de casi 70 personas, incluidos defensores del derecho al aborto, políticos demócratas en varios estados y clínicas de aborto. Boelter se inscribió como votante republicano en Oklahoma en la elección presid...
