El aliado juvenil de Trump - Semanario Brecha
Edición 2078
Charlie Kirk, influencer del movimiento Maga

El aliado juvenil de Trump

Jorge A. Bañales desde Washington 
19 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 6 min

El asesinato del agitador tradicionalista Charlie Kirk da su cuota a la polarización política y pone a prueba la muy mentada libertad de expresión en Estados Unidos.

Evento de Turning Point USA (TPUSA) sobre la «Guerra Cultural», en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, Ohio, el 29 de octubre de 2019. AFP, Megan Jelinger

En la madrugada del 14 de junio un individuo armado irrumpió en la residencia en Champlin, Minnesota, del senador estatal demócrata John Hoffman. El político recibió nueve balazos y su esposa Yvette ocho.
Unas dos horas y media después, un atacante mató en su casa a la representante demócrata estatal Melissa Hortman y su esposo Mark. Al día siguiente la policía detuvo como sospechoso a Vance Boelter, de 57 años de edad, quien ahora está acusado por asesinato, hostigamiento y delitos relacionados con la tenencia de armas. En el interior de su vehículo las autoridades encontraron una lista de casi 70 personas, incluidos defensores del derecho al aborto, políticos demócratas en varios estados y clínicas de aborto. Boelter se inscribió como votante republicano en Oklahoma en la elección presid...

Publicado en: Edición 2078 Mundo
