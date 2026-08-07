El desamor provocado

«Reducción de daños» es la estrategia que pretenden ensayar varios dirigentes frenteamplistas para que los desencuentros con el gobierno en materia de política internacional no afecten a la fuerza política. Esa fue la explicación que dieron a Brecha. Las diferencias de percepción y de conducta en los temas de política exterior entre el Ejecutivo, parte de la dirigencia y un sector muy importante de la militancia frenteamplista, arrancan temprano, desde la instalación de Yamandú Orsi en la Presidencia. Sorprendió a muchos que Uruguay no solicitara su ingreso a los Brics+ y que no aceptara la invitación a integrar el banco de desarrollo creado en ese ámbito como alternativa a los organismos internacionales de financiación vigentes como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el B...
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