 El desamor provocado - Semanario Brecha
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La política internacional de la administración Orsi y sus sucesivos desencuentros con la orgánica frenteamplista

El desamor provocado

Victor H. Abelando
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Aunque parezca una exageración, no pocos frenteamplistas temen que el rumbo político del actual gobierno progresista dinamite el proyecto político llamado Frente Amplio (FA) y lo transforme solo en un paraguas electoral. Por eso, gran parte de la dirigencia está muy preocupada, en particular por el rumbo de la política exterior. Ante el riesgo de que entre en contradicción con definiciones partidarias identitarias, se apunta a encapsular el problema, sin profundizar demasiado.

El canciller Mario Lubetkin y el presidente Yamandú Orsi en el acto del 1 de mayo. Magdalena Gutiérrez.

«Reducción de daños» es la estrategia que pretenden ensayar varios dirigentes frenteamplistas para que los desencuentros con el gobierno en materia de política internacional no afecten a la fuerza política. Esa fue la explicación que dieron a Brecha. Las diferencias de percepción y de conducta en los temas de política exterior entre el Ejecutivo, parte de la dirigencia y un sector muy importante de la militancia frenteamplista, arrancan temprano, desde la instalación de Yamandú Orsi en la Presidencia. Sorprendió a muchos que Uruguay no solicitara su ingreso a los Brics+ y que no aceptara la invitación a integrar el banco de desarrollo creado en ese ámbito como alternativa a los organismos internacionales de financiación vigentes como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el B...

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Publicado en: Edición 2124 Uruguay
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