De mala fe

«A Marcos Israel se lo cuestiona, asamblea tras asamblea, no por lo que dice, sino por ser quien es», sostuvo la B’nai B’rith esta semana en un comunicado público. «Se puede estar de acuerdo o no con sus posiciones; lo que no puede pasar es que su identidad judía sea, en sí misma, el motivo del ataque», agrega la carta, en la que se dice que Israel «fue insultado» durante la última Asamblea Nacional de Derechos Humanos, el viernes 28, en Maldonado. El comunicado fue replicado por medios de prensa, radio y televisión, y por varios legisladores de la oposición. El martes, en la Cámara de Diputados, el colorado Gabriel Gurméndez manifestó que Israel, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), fue víctima de «un acto de intolerancia, porque el señ...