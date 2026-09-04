 De mala fe - Semanario Brecha
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Acusaciones de antisemitismo sin pruebas enturbian el debate uruguayo sobre Gaza, esta vez en la INDDHH

De mala fe

Mariana Contreras Francisco Claramunt
4 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Desde la oposición se sostiene que en la última asamblea de la INDDHH se atacó a Marcos Israel «por su condición de judío», a contramano de lo que indican las grabaciones de la sesión y los testimonios de participantes. Por detrás asoma una posible infracción de Marcos Israel tanto de la ley que creó la institución como de los acuerdos internos del organismo, en la que el dirigente sionista impidió la incorporación de una organización de defensa de los derechos humanos palestinos.

Marcos Israel. Magdalena Gutiérrez.

«A Marcos Israel se lo cuestiona, asamblea tras asamblea, no por lo que dice, sino por ser quien es», sostuvo la B’nai B’rith esta semana en un comunicado público. «Se puede estar de acuerdo o no con sus posiciones; lo que no puede pasar es que su identidad judía sea, en sí misma, el motivo del ataque», agrega la carta, en la que se dice que Israel «fue insultado» durante la última Asamblea Nacional de Derechos Humanos, el viernes 28, en Maldonado. El comunicado fue replicado por medios de prensa, radio y televisión, y por varios legisladores de la oposición. El martes, en la Cámara de Diputados, el colorado Gabriel Gurméndez manifestó que Israel, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), fue víctima de «un acto de intolerancia, porque el señ...

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Publicado en: Edición 2128 Uruguay
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