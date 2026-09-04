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Judíos y judías uruguayos contra el genocidio del pueblo palestino

Esta boca es mía

Mariana Contreras
4 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 12 min

Romper con los amigos, distanciarse de la familia, perder trabajos, ser «los malos judíos»: denunciar el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza tiene sus costos. En esta entrevista, tres integrantes del colectivo uruguayo hablan de ello, del relato de «las mejores víctimas» construido desde el sionismo para avalar la matanza, de su pedido de romper relaciones con Israel, la inacción del gobierno, la indiferencia de muchos, y del llamado de sus ancestros que los obligó a no quedarse callados.

Mónica Wodzislawski y Eytán Lasca. Diego Vila.

—El año pasado se dieron a conocer a través de una carta abierta que sorprendió a muchos. Hasta ese momento las voces judías que se escuchaban eran las de las instituciones sionistas uruguayas, que justifican el genocidio. ¿Por qué surgió este grupo? Mónica Wodzislawski —La carta recogió más de 160 firmas verificadas. Empezamos, justamente, porque había solo una voz hegemónica que pretendía representar a todos los judíos. Yo en particular me sentí convocada por mis ancestros. Mi abuela paterna y dos tíos murieron no sé si en el gueto de Varsovia o en algún campo de concentración. Una vez quise averiguar y no lo logré. Mi padre había venido de Polonia a Uruguay, mucho antes, en el 26, con 17 años. Había padecido en mi familia los efectos de varios pogromos, uno tras otro. Incluso se dice qu...

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Publicado en: Edición 2128 Uruguay
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