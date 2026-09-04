Esta boca es mía

—El año pasado se dieron a conocer a través de una carta abierta que sorprendió a muchos. Hasta ese momento las voces judías que se escuchaban eran las de las instituciones sionistas uruguayas, que justifican el genocidio. ¿Por qué surgió este grupo? Mónica Wodzislawski —La carta recogió más de 160 firmas verificadas. Empezamos, justamente, porque había solo una voz hegemónica que pretendía representar a todos los judíos. Yo en particular me sentí convocada por mis ancestros. Mi abuela paterna y dos tíos murieron no sé si en el gueto de Varsovia o en algún campo de concentración. Una vez quise averiguar y no lo logré. Mi padre había venido de Polonia a Uruguay, mucho antes, en el 26, con 17 años. Había padecido en mi familia los efectos de varios pogromos, uno tras otro. Incluso se dice qu...