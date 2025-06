El eterno retorno de los mercenarios

Los soldados privados de Prince están operativos hace meses en El Salvador y Ecuador, desde hace algo menos en Haití y planean extenderse por otros países del área. En todos los casos, fueron contratados por los gobiernos locales para combatir a bandas de narcotraficantes y también a la llamada «inmigración ilegal» en función de una agenda de seguridad definida no localmente, sino por una administración estadounidense que apuesta también a la instalación o reinstalación de bases militares en un subcontinente definido como clave en la competencia global con China.

***

Erik Prince, que hoy tiene 56 años, es un antiguo oficial de la Marina estadounidense que a fines de 1996 fundó, junto con otro ex navy seal, Al Clark, la empresa de seguridad Blackwater, que con el tiempo estaría llamada a co...