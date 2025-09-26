¿El fin de la impunidad?

Blocchiamo tutto, Palestina libera, Israele terrorista, corearon centenares de miles de italianos que este lunes salieron a las calles de sus ciudades en el marco de una huelga general contra el genocidio en Gaza. La medida paralizó durante 24 horas los puertos, la logística, el transporte público, los servicios educativos y de salud de la península, y contó entre otros con el apoyo de grupos y personalidades judías como Voce Ebraica per la Pace, Laboratorio Ebraico Antirazzista y el actor y escritor Moni Ovadia, que le dijo a Il Fatto Quotidiano: «El Estado de Palestina debe ser reconocido sin condiciones y, además, se deben imponer sanciones a Israel para que se retire de todas las tierras que no le pertenecen. De lo contrario, es solo charlatanería». Los manifestantes pidieron al gobier...
