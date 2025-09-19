El poeta que pudo ser mayor - Semanario Brecha
Sin categoría Suscriptores
Humberto Megget íntimo

El poeta que pudo ser mayor

Gabriel Fraga
19 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 11 min

¿Por qué seguir leyendo a Humberto Megget, el poeta que murió con apenas 24 años, el que conquistó a tantos con tan poco? He aquí algunas tentativas para responder a ello.

Megget hacia 1949. Fotografía de Raquel Genis, publicada en la edición de Obra completa (1991)

Humberto Megget, joven poeta uruguayo, acaba de morir en un sanatorio montevideano a los 24 años. Años los suyos de alas cortadas, sin salud, sin dinero, sin libros, con tos en invierno, fatiga en verano, con hablar ceceoso y reticente, con rostro oscuro y enfermizo, con simpatía, con impotencia, con orgullo, con rebeldía… Ahora, demasiado tarde, como siempre, solo podemos declarar el valor de sus versos, mostrar un poema, dejar constancia del paso del joven poeta que desoímos.1
Idea Vilariño
Alto, delgado, como de uno ochenta, de tez muy pálida, de grandes ojos oscuros y cabello renegrido. Hablar ceceoso, de lo cual él mismo se burlaba. Una especie de alegría melancólica lo envolvía como un aura. Un tanto tímido, pero seguro de sus convicciones, de las que no se apeaba fácilmente. Bueno, ...

Publicado en: Sin categoría
