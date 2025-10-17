En el borde del camino hay una silla - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Silvio Rodríguez en Montevideo

En el borde del camino hay una silla

Mateo Magnone Hugo
17 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

A 40 años de su primera visita, Silvio Rodríguez se presentará en el Antel Arena este viernes y sábado, con banda completa y las canciones de Quería saber, su último disco. La historiadel trovador cubano con Uruguay es tan larga como rica.

En Montevideo, en diciembre de 1992. Nancy Urrutia.

Si un uruguayo quería viajar a Cuba en 1967, debía tener paciencia. Muchos países habían roto relaciones con el gobierno revolucionario liderado por Fidel Castro, por lo que para llegar a la isla había que hacer escalas bastante particulares. A mediados de ese año, por impulso de Casa de las Américas y su fundadora, Haydée Santamaría, se celebró en La Habana el Primer Encuentro de la Canción Protesta. Tras 48 horas de viaje, que implicaron conocer aeropuertos en Lisboa, París, Praga, Glasgow y Montreal, la delegación uruguaya que partió desde Montevideo finalmente llegó a la capital cubana. Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, Los Olimareños, Aníbal Sampayo, Yamandú Palacios, Carlos Molina y Marcos Velásquez, entre otros, conformaron el nutrido grupo de cantautores que pisaron aquella Cuba...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2082
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura Suscriptores
Cine. Mente maestra, de Kelly Reichardt

Hermosos perdedores

Diego Faraone
Cultura Suscriptores
Cine. Estreno uruguayo: Perros, ópera prima de Gerardo Minutti

Si ladra, no muerde

Juan Recuero
Cultura Suscriptores
Artistas y públicos

Carta a Fito

Alejandro Moya Solís
Cultura
Sobre Una batalla tras otra

Pasado de revoluciones

María José Santacreu
Cultura
Cine. La caja negra, de Elisa Barbosa Riva

Daniel Chavarría, ¿quién si no?

Soledad Castro Lazaroff