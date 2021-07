Está verde

Un productor familiar agropecuario es, según la definición oficial, aquel que cuenta con un predio de hasta 500 hectáreas de tierras con un índice de productividad –índice Coneat (Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra)– no inferior a 100, vive en el campo que usufructúa para subsistir o a no más de 50 quilómetros de este y, si posee ingresos extras a los que obtiene de su producción agropecuaria, estos no superan los 60 mil pesos. Sin embargo, para la sociedad civil, al menos la que logró instalar el concepto de agroecología, el productor familiar es quien reside en su tierra, preserva conocimientos acumulados generación tras generación sobre cómo producir sin dañar el medioambiente, defiende el puesto en una feria, quien logró asociarse, bajo condiciones sociales y mate...