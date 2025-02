Otras conexiones

En la declaración jurada de bienes e ingresos del exintendente de Montevideo Daniel Martínez el ítem correspondiente a «semovientes» está vacío. El de «participación en sociedades y valores», también. Su inversión en Conexión Ganadera recién figura en el espacio destinado a «otros bienes». Tal disposición de la información es ilustrativa del terreno difuso en el que se mueve un modelo de negocios que vino a contradecir aquella clásica sentencia de Alfredo Zitarrosa: «Que aquí se escribe la historia según valen los terneros». No, esta historia es distinta. Aquí el precio del ganado –esencialmente variable por factores tan disímiles como una sequía, un problema de sanidad animal, una guerra al otro lado del mundo– no hace mella en el porcentaje de renta fijo ofrecido a quienes invierten. Has...