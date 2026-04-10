Estados Unidos y el miedo a la debilidad - Semanario Brecha
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Trump, Irán y ser «un presidente más»

Estados Unidos y el miedo a la debilidad

Javier Gómez Sánchez
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Para Estados Unidos, la guerra contra Irán no es solo una cuestión de éxito militar ni de control económico. Allí se juega su hegemonía ante un mundo a la expectativa.

Un cartel en el que aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la leyenda «No borrarás nuestra memoria» en árabe, se exhibe frente a un monumento en memoria de Qasem Soleimani. AFP.

Una derrota –entiéndase no lograr nada en concreto luego de este caos regional y mundial– puede significar un descalabro para una administración presidencial que basa toda su política internacional en la demostración de poder. Como señalara el cineasta Oliver Stone, «el mayor miedo de los Estados Unidos es el miedo a la debilidad». En la oficina oval, la sala de prensa, los pasillos y locales del personal auxiliar, y más allá del río Potomac, en los edificios del Pentágono y Langley, en las ventanas iluminadas toda la noche de las oficinas del Departamento de Guerra y de la CIA, se refleja el fantasma de una de las obsesiones estadounidenses más traumáticas y de más profunda huella psicológica en la memoria presidencial de demócratas y republicanos: Irán. No es casual que bajo el efecto de...

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Publicado en: Edición 2107 Mundo
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