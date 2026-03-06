Estamos en guerra, por lo tanto, existimos

La sirena rompió el silencio de la mañana del 28 de febrero en todo Israel. No para instar a los civiles a correr a los refugios, sino para anunciar el estallido de la guerra, casi como una fanfarria triunfal.

Tras más de una semana de angustiosa incertidumbre, entre la tensa anticipación de una guerra que, según nos repetían, era inevitable, y la débil esperanza de que la diplomacia pudiera prevalecer, finalmente llegó. «No se puede entrar dos veces en el mismo río», dice el proverbio del antiguo filósofo griego Heráclito. Pero, al parecer, sí se puede destruir a un enemigo que ya se ha proclamado destruido.

Hace solo ocho meses, tras el alto el fuego con Irán, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que «en los 12 días de la Operación León Levante logramos una victoria histórica, que perdurará durante generaciones». Resulta que esta «victoria histórica» no duró ni un solo año.

Esta vez, el ataque vino con un objetivo añadido: liberar al pueblo iraní del yugo opresivo de los ayatolás. Porque es bien sabido que una de las funciones principales de Israel en Oriente Medio es llevar la libertad a los pueblos de la región con aviones de combate y bombarderos.

De repente, las vidas iraníes se han vuelto muy queridas para los israelíes; tan queridas que están dispuestos a pasar largas noches en refugios antiaéreos, sabiendo que sufrirán grandes bajas en su propio bando, siempre que nuestros pilotos traigan buenas noticias de libertad o, al menos, el asesinato de los líderes iraníes y la destrucción de la infraestructura de la Guardia Revolucionaria y las instalaciones nucleares. «Nuestra operación creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino», tuiteó Netanyahu poco después de que comenzara el ataque. «Ha llegado el momento de que todos los pueblos de Irán –los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazíes– se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y pacífico.»

El mismo hombre que, más que ningún otro en la historia de Israel, ha trabajado incansablemente para enfrentar a los ciudadanos entre sí, para incitar y exacerbar, para despertar un odio sin precedentes entre ellos; el hombre que tiene una orden de detención internacional pendiente por crímenes contra la humanidad, este hombre ahora expresa su preocupación por la unidad del pueblo iraní y su lucha contra la tiranía. Podría haber sido cómico si no estuvieran en juego tantas vidas.

El pueblo iraní está librando una lucha valiente e inspiradora por su libertad. La comunidad internacional dispone de herramientas diplomáticas y económicas para ayudarle sin necesidad de repetidos ataques aéreos que prometen pocos cambios duraderos. Aplaudir el ataque israelí-estadounidense es abrazar un orden mundial caníbal en el que solo la fuerza define la moralidad.

Al celebrar la guerra, los israelíes están celebrando ese sistema: un mundo en el que el matón establece las reglas. Por ahora, pueden estar tranquilos porque el matón está de su lado.

EL CORO FAMILIAR

Pero la retórica de la solidaridad se disipó casi tan rápido como apareció. Una vez que comenzaron a surgir informes de víctimas civiles, especialmente de la escuela primaria de niñas en Minab, donde unas 150 niñas murieron en un aparente ataque aéreo israelí, la supuesta preocupación por el pueblo iraní se reveló como algo superficial.

Conmocionada, compartí los vídeos de la escuela en mi página de Facebook. Confieso que no esperaba la avalancha de odio que siguió.

Ya sé que, salvo en un grupo muy reducido, no se pueden esperar reacciones empáticas ante la matanza masiva de palestinos; que la inmensa mayoría del público judío en Israel no solo no llora, sino que se regocija abiertamente por cada muerte palestina, sean cuales sean las circunstancias. Pero no imaginaba que una sed de sangre similar acompañaría al bombardeo mortal de niñas con uniformes escolares, sobre todo después de que tantos israelíes se apresuraran a declarar que nuestro enemigo no era el pueblo iraní, sino el régimen.

En cinco horas, mi publicación había acumulado cientos de comentarios llenos de odio, y la habitual oleada de amenazas e insultos había comenzado a bombardear mi bandeja de entrada. Algunos negaban que el incidente hubiera tenido lugar o afirmaban que el régimen iraní había bombardeado su propia escuela. Una gran parte se regocijaba por el destino de las niñas asesinadas.

«¡Qué pena que no cierren las escuelas en shabat!», escribió alguien, añadiendo cinco emojis risueños para subrayar su alegría. «Excelente, excelente, excelente, alegre y reconfortante. Que haya muchos más casos como este, y pronto entre los izquierdistas», escribió otro.

No menos deprimente, y predecible, fue cómo los líderes de la oposición judía se unieron con entusiasmo, como por acto reflejo, a Netanyahu en apoyo de la guerra. «Quiero recordarnos a todos: el pueblo de Israel es fuerte. Las Fuerzas de Defensa de Israel y la Fuerza Aérea son fuertes. La potencia más fuerte del mundo está con nosotros», tuiteó Yair Lapid. «En momentos como estos, permanecemos unidos y ganamos juntos. No hay coalición ni oposición, solo un pueblo y unas FDI, con todos nosotros detrás de ellos.»

Incluso Yair Golan, que se supone que marca el límite más izquierdista del espectro sionista como presidente del partido Los Demócratas, mantuvo una cortés moderación y ofreció su pleno apoyo a la guerra. «Las FDI y las fuerzas de seguridad están actuando con fuerza y profesionalismo», escribió. «Tienen todo nuestro apoyo.»

Naftali Bennett, el principal candidato para sustituir a Netanyahu en las próximas elecciones, se quedó rezagado con respecto a sus colegas porque tuvo que esperar a que terminara el sabbat para tuitear. Una vez que lo hizo, se alineó rápidamente con el esfuerzo bélico. Para estos tres hombres –Lapid, Golan y Bennett– no hay tarea más urgente que sustituir al sanguinario gobierno kahanista de Netanyahu, que ha llevado al país a una situación sin precedentes. Entienden lo peligroso que es. Saben la devastación que supondría otro mandato. Sin embargo, en el momento en que el olor de la guerra llena el aire, todas estas ideas se evaporan, sustituidas por una reverencia automática hacia la maquinaria bélica israelí. Es como si la idea misma de que se puede oponerse a una guerra simplemente no existiera dentro de su marco cognitivo.

Nadie entiende este mecanismo mejor que Netanyahu. Por muy precaria que sea su posición política, sabe que unir incluso a sus rivales más feroces de todo el espectro sionista está a solo un clic de distancia. Si «en tiempos de guerra no hay coalición ni oposición», entonces la guerra perpetua se convierte en su estrategia política más fiable, y ha aprendido a desplegarla con cada vez más frecuencia.

Netanyahu es un criminal de guerra cínico y peligroso. Pero hay algo que no se puede negar: ningún líder israelí ha comprendido tan profundamente la psique colectiva de la sociedad judía israelí. Una sociedad que parece capaz de sentir su propio pulso solo en la guerra y la destrucción; que, si no está atacando, destruyendo y matando, no está del todo segura de que existe. En ese sentido, Netanyahu encaja como un guante.

Orly Noy es escritora y traductora nacida en Irán y emigrada de niña a Israel. Esta nota fue tomada de su versión en español en Ctxt.es (2-III-26).