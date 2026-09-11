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Gloria Steinem (1934-2026)

Geografías de gloria

María José Olivera Mazzini
11 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Periodista, editora, agitadora: Gloria Steinem llevó la libertad sexual y reproductiva al centro de la agenda estadounidense. Su muerte, a los 92 años y tras seis décadas de intervención pública, hace gravitar su figura en América Latina entre memorias que resisten, heridas que insisten y disputas abiertas.

Gloria Steinem en la década del 70. Wikimedia, Anthony Camerano.

El pelo largo, los grandes lentes de aviador, la segunda ola feminista: la memoria pública fijó a Gloria Steinem en una imagen precisa. Su trayectoria, sin embargo, desbordó ampliamente esa escena. Cambiaron los lenguajes y las formas de nombrar la desigualdad, de pensar el cuerpo, el trabajo, la sexualidad, y de definir al sujeto del feminismo. También cambiaron las preguntas. Entre la celebración que alisa contradicciones y la impugnación que las vuelve sentencia, situar permite otro movimiento. Adrienne Rich habló de una política de la localización; Donna Haraway, de saberes situados. Los feminismos latinoamericanos han insistido en reinscribir las categorías en las experiencias, los problemas y las geografías desde las que adquieren sentido. Desde esa clave, situar a Steinem significa ...

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Publicado en: Edición 2129 Mundo
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