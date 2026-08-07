 Una casa para todas - Semanario Brecha
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Mujeres con Historias: una alternativa a los cuidados en la vejez

Una casa para todas

Cecilia Osorio
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Hace más de una década, un grupo de mujeres de más de 60 años se hizo una pregunta: ¿quién nos va a cuidar cuando seamos viejas? Fue el germen de Mujeres con Historias, un proyecto de vivienda colaborativa que propone atravesar esa etapa de la vida con mayor autonomía y en comunidad. Una experiencia piloto que rompe con los modelos mercantilizados y apuesta por redes de apoyo entre compañeras y por una casa abierta al barrio.

Carla Píriz, Ivonne Campos y Rita Gutiérrez. Héctor Piastri.

—¿Cómo se imaginaban que iba a ser esta etapa de la vida? —No imaginábamos nada –dice Rita Gutiérrez, una de las integrantes del proyecto Mujeres con Historias. —¿Nada? –le pregunto. —Bueno, a ver. Las tres estábamos en el exilio. Ellas dos en Holanda y yo en Suecia. En mi caso acababa de tener a mi único hijo. La vida era otra cosa. En la calle Reconquista 273, entre Colón y Pérez Castellano, donde si uno mira hacia un costado la mirada se pierde en el Río de la Plata, funciona esta experiencia de vivienda colaborativa. De momento, la antigua casona de –por ahora– una sola planta, está deshabitada. Nos reciben tres integrantes de la comisión directiva: Clara Píriz, presidenta; Rita Gutiérrez, secretaria, e Ivonne Campos, prosecretaria. En la primera sala que da a la calle, apenas entrás a...

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Publicado en: Edición 2124 Uruguay
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