Una casa para todas

—¿Cómo se imaginaban que iba a ser esta etapa de la vida? —No imaginábamos nada –dice Rita Gutiérrez, una de las integrantes del proyecto Mujeres con Historias. —¿Nada? –le pregunto. —Bueno, a ver. Las tres estábamos en el exilio. Ellas dos en Holanda y yo en Suecia. En mi caso acababa de tener a mi único hijo. La vida era otra cosa. En la calle Reconquista 273, entre Colón y Pérez Castellano, donde si uno mira hacia un costado la mirada se pierde en el Río de la Plata, funciona esta experiencia de vivienda colaborativa. De momento, la antigua casona de –por ahora– una sola planta, está deshabitada. Nos reciben tres integrantes de la comisión directiva: Clara Píriz, presidenta; Rita Gutiérrez, secretaria, e Ivonne Campos, prosecretaria. En la primera sala que da a la calle, apenas entrás a...
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