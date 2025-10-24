Gringo mirando al este

Mientras Donald Trump y su ministro de Guerra, Peter B. Hegseth, adormecen a los estadounidenses y sus vasallos europeos con la narrativa de que poseen «el Ejército más poderoso de la historia del planeta, sin excepción», el imperio se está acorralando a sí mismo en una «declinación terminal». Al menos eso es lo que piensa el filósofo francés Emmanuel Todd, para quien la administración Trump está intentando imponer un nuevo Bretton Woods para recrear la hegemonía del dólar mediante amenazas, bravuconadas y aranceles. Y aunque eso se articula como el deseo de dominación de Trump, también está ocasionando «impulsos nihilistas de guerra» y, al mismo tiempo, fracturando las estructuras occidentales.
