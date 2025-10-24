Gringo mirando al este - Semanario Brecha
El trasfondo geopolítico de la escalada militar de Trump en el Caribe

Gringo mirando al este

Carlos Fazio desde Ciudad de México 
24 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

La pugna entre Estados Unidos y China por el acceso a los recursos minerales estratégicos podría estar en el fondo de la militarización del mar Caribe por el Pentágono, el anuncio sobre acciones encubiertas de la CIA en Venezuela y el «salvataje» económico de la administración Trump al gobierno argentino.

Donald Trump en el portaviones USS George H. W. Bush, en Virginia, el 5 de octubre. AFP, Saul Loeb.

Mientras Donald Trump y su ministro de Guerra, Peter B. Hegseth, adormecen a los estadounidenses y sus vasallos europeos con la narrativa de que poseen «el Ejército más poderoso de la historia del planeta, sin excepción», el imperio se está acorralando a sí mismo en una «declinación terminal». Al menos eso es lo que piensa el filósofo francés Emmanuel Todd, para quien la administración Trump está intentando imponer un nuevo Bretton Woods para recrear la hegemonía del dólar mediante amenazas, bravuconadas y aranceles. Y aunque eso se articula como el deseo de dominación de Trump, también está ocasionando «impulsos nihilistas de guerra» y, al mismo tiempo, fracturando las estructuras occidentales.
Al arremeter con furia contra el mundo, dice Todd, Estados Unidos se devora a sí mismo, incluso...

