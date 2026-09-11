 «Hay una tendencia a despolitizar la búsqueda de desaparecidos» - Semanario Brecha
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Con la antropóloga mexicana Natalia Mendoza

«Hay una tendencia a despolitizar la búsqueda de desaparecidos»

Rafael Rey
11 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La violencia que se vive en México desde hace dos décadas no puede verse únicamente desde las ideas ya instaladas de narcotráfico y crimen organizado, dice a Brecha la antropóloga Natalia Mendoza, quien desde los primeros años de este siglo acompaña al colectivo de madres buscadoras del estado de Sonora.

Natalia Mendoza. Gentileza de la entrevistada

Mendoza1 conversó con Brecha sobre su libro El extravío de los signos (Periférica, 2026), un volumen de ensayos en el que recurre tanto a la Antígona de Sófocles como a su propia experiencia junto con las madres para intentar explicar un fenómeno que debe mucho a la política migratoria de Estados Unidos y a la crónica incapacidad del Estado mexicano para ofrecer respuestas y dar legitimidad a las víctimas. —Una de tus primeras sentencias en el libro es que no se ha sabido explicar la violencia en México «más allá de las nociones huecas de narcotráfico y crimen organizado». ¿Qué es lo que no se está pudiendo explicar y qué explicaciones creés que hacen falta para entender el fenómeno? —Durante por lo menos los primeros diez años de esta guerra contra el narcotráfico [iniciada en 2006 bajo l...

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Publicado en: Edición 2129 Mundo
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