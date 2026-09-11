«Hay una tendencia a despolitizar la búsqueda de desaparecidos»

Mendoza1 conversó con Brecha sobre su libro El extravío de los signos (Periférica, 2026), un volumen de ensayos en el que recurre tanto a la Antígona de Sófocles como a su propia experiencia junto con las madres para intentar explicar un fenómeno que debe mucho a la política migratoria de Estados Unidos y a la crónica incapacidad del Estado mexicano para ofrecer respuestas y dar legitimidad a las víctimas. —Una de tus primeras sentencias en el libro es que no se ha sabido explicar la violencia en México «más allá de las nociones huecas de narcotráfico y crimen organizado». ¿Qué es lo que no se está pudiendo explicar y qué explicaciones creés que hacen falta para entender el fenómeno? —Durante por lo menos los primeros diez años de esta guerra contra el narcotráfico [iniciada en 2006 bajo l...