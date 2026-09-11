Sobre la última Asamblea Nacional de Derechos Humanos de la INDDHH

Las organizaciones abajo firmantes y ante trascendidos de lo sucedido en la Asamblea Nacional de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) queremos hacer públicas las siguientes puntualizaciones:

1. En la Asamblea Nacional de Derechos Humanos y haciendo ejercicio de la libertad de opinar y cuestionar, un conjunto de organizaciones con reconocida trayectoria en la defensa y la promoción de los derechos humanos y ambientales de nuestro país realizamos, como lo hemos hecho en las últimas asambleas, un pronunciamiento público.

2. En ese marco criticamos la presencia en la directiva de la INDDHH de dos directivos cuyo accionar se aparta de los principios, las normativas y la cultura de los derechos humanos.

3. Como puede verificarse en el registro audiovisual, nuestra postura fue de total corrección y desde el respeto que amerita la asamblea de una institución que promovimos y defendemos. De igual manera, queda en evidencia que no hubo insultos ni intentos de interrumpir, como se ha afirmado falsamente.

4. Una vez más el señor Marcos Israel recurre a una lógica acusatoria al definir nuestras organizaciones como promotoras del autoritarismo, con la intención de silenciarnos. Puede verse que las últimas personas se retiran precisamente cuando Marcos Israel recurre a los mismos argumentos de quienes implementaron el terrorismo de Estado en nuestro país.

5. Defendemos nuestro derecho a expresar en la asamblea y fuera de ella nuestros puntos de vista fundados, críticos e independientes.

6. Rechazamos las acusaciones de mala fe que tergiversan la realidad y mienten descaradamente acerca de lo sucedido en la asamblea. Las personas se retiraron de sala espontáneamente como sucede en muchas partes del mundo en rechazo a las posturas que en nombre del sionismo defienden la guerra de expulsión; además de negar el genocidio, lo que significa defender esta atrocidad.

7. Seguiremos defendiendo una institución de derechos humanos que promueva una cultura de derechos y respete la pluralidad de opiniones.

8. Las causas de los derechos humanos son universales, transversales e indivisibles, y es en la voz y la acción de las organizaciones sociales donde los más desvalidos encuentran audibilidad.

9. Exigimos la destitución del señor Israel de la directiva de la institución por su mirada sesgada, sionista y sus ataques a la libertad de expresión.

Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay

ÁGORA Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria

Asociación Nacional de ONGs

Asamblea HUÉ Mirí

Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía

Asociación Civil El Paso

CLAN CHOÑIK

Colectivo Fogones por la Memoria

Comisión de Memoria, Justicia y contra la Impunidad – Soriano

Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida

Coordinadora por el retiro de tropas de Haití

Cotidiano Mujer

CRYSOL

Charrúa Oipik Udima

Grupo Solidario A redoblar

Hermandad Pro Derechos

Jacarandá: Cultura de Memoria

Judíos y judías uruguayas contra el genocidio del pueblo palestino

Madres y familiares de detenidos desaparecidos

Memoria en Libertad

Mesa Permanente contra la Impunidad

Mujer y Salud en Uruguay

KYKYÓ Reserva Natural Campo Cultural

Red de amigos de Luis Pérez Aguirre

REDES – Amigos de la Tierra

Secretaría de Derechos Humanos Pit Cnt

SERPAJ – Servicio Paz y Justicia

Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social