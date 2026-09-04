La bukelización

Tres preguntas. ¿Qué pasa en una sociedad que mira con cariño a un autócrata? Es la primera que surge cuando se leen, por ejemplo, los resultados de la encuesta de Equipos Consultores de marzo en la que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el político internacional con mejor imagen entre los uruguayos. Bukele tenía, al momento del sondeo, un saldo positivo de +25, con buena imagen tanto en la Coalición Republicana (+37, primer lugar) como en el Frente Amplio (+12, segundo lugar, por debajo de Luiz Inácio Lula da Silva). La segunda: ¿cómo actúa el sistema político cuando la sociedad mira con cariño a un autócrata? El modelo Bukele, en boca de más de un presidente latinoamericano –como el de Ecuador, Daniel Noboa, o el de Chile, José Antonio Kast–, se ha vuelto un ejemplo recurrent...
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