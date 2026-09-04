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Uruguay y la importación del modelo Bukele

La bukelización

Camilo Salvetti
4 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

El ejemplo salvadoreño vuelve a ensombrecer la discusión política en torno a la seguridad en Uruguay. El debate oscila entre la posibilidad de aplicar solo una parte de una estrategia que se llevó puesto el Estado de derecho en El Salvador y las advertencias de algunos especialistas –como el politólogo Juan Pablo Luna– sobre el riesgo de «desfondar» el sistema de partidos al copiar el ejemplo centroamericano.

Andrés Ojeda durante una conferencia de prensa en la Casa del Partido Colorado en Montevideo. Mauricio Zina.

Tres preguntas. ¿Qué pasa en una sociedad que mira con cariño a un autócrata? Es la primera que surge cuando se leen, por ejemplo, los resultados de la encuesta de Equipos Consultores de marzo en la que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el político internacional con mejor imagen entre los uruguayos. Bukele tenía, al momento del sondeo, un saldo positivo de +25, con buena imagen tanto en la Coalición Republicana (+37, primer lugar) como en el Frente Amplio (+12, segundo lugar, por debajo de Luiz Inácio Lula da Silva). La segunda: ¿cómo actúa el sistema político cuando la sociedad mira con cariño a un autócrata? El modelo Bukele, en boca de más de un presidente latinoamericano –como el de Ecuador, Daniel Noboa, o el de Chile, José Antonio Kast–, se ha vuelto un ejemplo recurrent...

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Publicado en: Acento: La bukelización Uruguay
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