Heroínas en busca de su epopeya

La epopeya

como género literario presenta, en términos

generales, el viaje emprendido por un personaje que atraviesa distintas

vicisitudes –sorteadas con éxito– en pos del cumplimiento con un destino de

bien universal. Quien haya leído la Odisea, la Eneida o la Divina

Comedia podrá olvidar algunos episodios o personajes secundarios, pero no

la semblanza de sus héroes protagonistas. Ahora bien, ¿por qué aplicar esta

categoría literaria al terreno de las mujeres uruguayas? Porque el camino que

han emprendido y siguen emprendiendo desde el siglo XIX hasta la actualidad ha

sido heroico y han librado batallas simbólicas –y, por desgracia, no solamente

simbólicas– contra un orden que siempre les negó todo, aun fingiendo dárselo.

¿Y por qué hablar aún de búsqueda y no, a esta altura, de conquist...